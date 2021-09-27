В Барнауле прошли соревнования по летнему биатлону среди детей и подростков

Городские соревнования по летнему биатлону среди детей и подростков 11-14 лет прошли на барнаульском биатлонном комплексе 25 и 26 сентября 2021 года. В мероприятии приняли участие как опытные биатлонисты, которые занимаются этим видом спорта уже несколько лет, так и начинающие спортсмены.
Эти старты стали итогом летней подготовки молодых биатлонистов. Впереди зимний сезон и начало подготовки к Кубку Анны Богалий – SkImir.
Победителями и призёрами в своих группах стали:
Младшие девушки (11-12 лет)
- 1 место – Саватеева Мария;
- 2 место – Петракова Дарья;
- 3 место – Потапова Софья.
Младшие юноши (11-12 лет)
- 1 место – Токарев Макар;
- 2 место – Чупак Дмитрий;
- 3 место – Каврыжников Александр.
Юноши (13-14 лет)
- 1 место – Егоров Платон;
- 2 место – Немцев Владислав;
- 3 место – Долгов Марк.
Девушки (13-14 лет)
- 1 место – Лагно Диана;
- 2 место – Ануфриева Анастасия;
- 3 место – Булгакова Софья.
Соревнования организовала ГСОО "Барнаульская федерация биатлона" при информационной поддержке ОАО "Барнаульский пивоваренный завод".
Комментарии
фото с прошлого года? на выходных почти снег был и дети в шортах лежали на земле?
27.09.2021 14:09
Прикинь, а в фигурном катании они еще более раздетые по льду ездят! У яжмамок с плодом мозги что ли выходят?
Сравнили опу с пальцем, в катании им жарко от движения, у них специальные плотные колготы. Полежите сами расскажите.
Летний биатлон в конце сентября.
27.09.2021 16:23
Ну так тебе что голова, что опа - все одно! Сиди на диване, потягивай пиво!
Для "умных" диванных и брюхатых знатоков БИАТЛОНА.
Биатлон — олимпийский вид спорта, который состоит из бега на лыжах свободным стилем и стрельбы из малокалиберной винтовки и является соревновательным видом спорта.
Некоторые друге формы этого вида – такие как биатлон на снегоступах или охотничьих лыжах, кроссовый бег и стрельба, биатлон на лыжероллерах, маунтинбайк-биатлон или биатлон с использованием пневматического оружия также относятся к категории биатлонного спорта. Слово «соревнование» употребляется в биатлоне вместо понятия «гонка» - так как имеется в виду не только гонка на лыжах, но комбинация двух различных видов соревнования.