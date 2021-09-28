Вопреки разлуке. Пассажиры железной дороги передадут добрые пожелания близким по радио

Пассажиры барнаульского железнодорожного вокзала смогут принять участие в акции "РЖД соединяет сердца", организованной железнодорожниками в честь Дня компании. Мероприятие пройдёт 1 октября 2021 года. В этот день на вокзале с 11:00 до 15:00 будет работать точка Love Radio, и первые 30 пассажиров-участников запишут на ней добрые пожелания и признания в любви своим близким и родным.

Хронометраж аудиообращений не более 20 секунд. Они должны начинаться с фраз: "Я нахожусь на железнодорожном вокзале", "Я отправлюсь в путешествие на поезде", "Я вернулся из поездки по железной дороге". Записанные ролики будут транслировать на радиостанции с 5 по 10 октября 2021 года.

Кроме того, с 13:30 до 15:00 в холле железнодорожного вокзала радиоведущие Love Radio разыграют призы среди пассажиров от Западно-Сибирской железной дороги и сертификаты на бесплатный проезд в скорых пригородных поездах от компании "Алтай-Пригород".

Также на вокзале будет работать фотозона, где волонтёры вручат пассажирам сувениры по профилактике травматизма на железной дороге.