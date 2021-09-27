Злостные неплательщики алиментов из Алтайского края за год выплатили два миллиона рублей

В Алтайском крае в 2021 году злостные неплательщики алиментов выплатили два миллиона рублей. Причём выплаты начали меньше 20% должников, сообщает Управление федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю.

С начала года в крае за неуплату алиментов к ответственности привлекли 1704 человека. Из них 781 алиментщик не пожелал исполнить решение суда. К частичной выплате обязательств на сумму два миллиона рублей приступили 212 должников.

Некоторые уклоняющиеся от ответственности отправлены на общественные работы. Управление сообщает, что один из должников в качестве отработки с 23 сентября занялся благоустройством и озеленением Барнаула. В "коллекции" у жителя города не только неоплаченные алименты, но и другие административные штрафы.