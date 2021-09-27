Из-за пандемии в России увеличилось количество школьников с лишним весом

Пандемия усугубила проблему лишнего веса у детей, особенно среди младших школьников. В коронавирусную эпоху каждый пятый ребёнок страдает от избыточной массы тела, а каждый 15-й – от ожирения, сообщают "Известия" со ссылкой на ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России.
Как пояснили эксперты, сильнее всего дистанционный режим и общие ограничения ударили по школьникам 7-10 лет, так как именно они набирают килограммы от недостатка движения и отсутствия прогулок на свежем воздухе.
Эксперты предупреждают, что 80% детей с ожирением во взрослом возрасте сохраняют эту проблему. В будущем у них выше риск диабета, артериальной гипертензии и других сердечно-сосудистых заболеваний.
Проблема ожирения во время пандемии затронула не только Россию. Исследование объединения Kaiser Permanente (Американский консорциум интегрированного медицинского ухода из Окленда) с участием почти 200 тысяч детей показало, что в период распространения COVID-19 больше всего лишнего веса набрали дети в возрасте от 5 до 11 лет.
Комментарии
И до пандемии жиробасов было немало!
Да можно подумать, на дистанте год сидели, что успели все потолстеть.
В нашей школе его было два месяца всего. И ребенок в перерывах между уроками зарядку делал.
Еда такая. Уже как в асашай кабаны такие. Рука как нога у меня.
Главное, чтобы людьми вырастали хорошими!
Докину до кучи.
Дочь в прошлом году пошла в первый класс.
Примерно месяц отучилась и....
Началось:
- Почему мой ребенок в школе на завтрак есть манку и овсянку, а Петя из 4г на обед сосиски с котлетами?
И т.д.
Итог: и на завтрак стали давать сосиски с макаронами и т.д., то есть вторые блюда.