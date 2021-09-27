Владимир Путин поздравил партию "Единая Россия" с лидерством на выборах в Госдуму

Выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке. Люди оценили результат работы "Единой России" в сложных условиях, в которых жила страна последние два года, сказал президент на встрече с руководством парламентских партий 25 сентября. Он обратил внимание на возросшую роль Госдумы в связи с обновлённой Конституцией, сообщает сайт ER.ru.

"Существенно выше стала ответственность депутатского корпуса. В первую очередь, за реализацию тех обязательств, которые вы взяли в ходе выборной кампании, многочисленных встреч с избирателями, и, кстати, не важно, кто в какой партии: всё, что обещали, безусловно, нужно выполнять", – сказал глава государства.

Владимир Путин отметил, что партии и каждый кандидат в ходе избирательной кампании ведут активный диалог с людьми. Такой максимально интенсивный и публичный стиль работы должен стать нормой на весь период депутатских полномочий.

"Впереди у депутатов напряжённая работа. У нас много общих вызовов и задач. Нужно до минимума свести уровень бедности в стране, улучшить условия жизни, развития, обучения. Повысить уровень и доступность образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики. И нарастить темпы её роста. Уверен, что и опытные партии, и новые политические силы осознают ответственность и сделают всё, чтобы оправдать высокое доверие избирателей", – подчеркнул глава государства.

В свою очередь, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поблагодарил главу государства и жителей страны за поддержку. Он подчеркнул, что позиция президента помогла укрепить доверие избирателей к партии, а также отметил роль своих коллег, активистов и волонтёров.

"Многие лично встречались с людьми. Результат этой работы – народная программа "Единой России", соавторами которой стали два миллиона человек", – сказал Дмитрий Медведев, отметив, что для реализации программы совместно с правительством будут созданы рабочие группы по основным направлениям.

Председатель партии особо подчеркнул, что обновление состава фракции "Единой России" наполовину связано с призывом президента вовлекать в политику волонтёров, врачей и учителей – то есть всех, кто проявил себя во время пандемии и оказывал реальную помощь людям.

"Главным ориентиром будущей работы станет реализация инициатив народной программы "Единой России". Некоторые уже оформлены в виде законопроектов и внесены в Госдуму. Рассчитываю, что именно с них начнёт свою работу новый созыв. Задача наших депутатов работать ещё более ответственно, добросовестно и слаженно", – сказал председатель партии, обращаясь к президенту.

При этом у "Единой России" должно быть налажено конструктивное сотрудничество с представителями всех политических сил, которые представлены в Госдуме, по ключевым вопросам внутренней и внешней политики, уверен Дмитрий Медведев.

"В Алтайском крае партия "Единая Россия" свои обязательства на ближайшие пять лет подготовила вместе с жителями и в канве тех наказов, которые озвучил нам президент страны Владимир Владимирович Путин. Мы совместно с правительством Алтайского края составили список сельских школ, которые будут отремонтированы в рамках нашей программы", – отметил секретарь Алтайского регионального отделения партии Александр Романенко.

Кроме того, он рассказал, что депутаты АКЗС определили список категорий, которые получат социальную помощь при газификации. Депутаты АКЗС в ближайшее время займутся разработкой законодательных основ исполнения программы.

"В целом уже на первой сессии АКЗС мы приступим к тому, чтобы начать работу по исполнению народной программы партии", – рассказал Александр Романенко.

В заключение Владимир Путин призывал "Единую Россию" консолидированно работать с другими фракциями.

"Я исхожу из того, что депутаты "Единой России" будут ответственно относиться к тому, что они взяли на себя такую тяжёлую ношу как принятие необходимых для каждого гражданина страны решений", – сказал президент.

Напомним, "Единая Россия" по итогам выборов сохранила конституционное большинство в нижней палате парламента: в Госдуму прошли 324 кандидата от "Единой России", из них 126 человек по федеральному списку, 198 – по одномандатным округам.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября. Партия выдвинула более 600 человек. Федеральный список по предложению президента Владимира Путина возглавили министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при президенте РФ по защите прав ребенка Анна Кузнецова.