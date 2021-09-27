Алтайская ФАС поймала "ВымпелКом" на нарушении закона о рекламе

Алтайское управление ФАС обнаружило, что ПАО "ВымпелКом" нарушало закон о рекламе. Оператор связи "Билайн" рассылал абоненту рекламные СМС, не получив от него надлежащего согласия.

Расследование началось с обращения жителя Барнаула. Он трижды за короткий период получил СМС с рекламой карты "Альфа-Банка", хотя при закрытии карты он отозвал своё согласие на получение рекламы. При повторном обращении в банк сотрудники заверили, что рекламная рассылка не зафиксирована.

В процессе разбирательства антимонопольная служба установила, что "ВымпелКом" распространял рассылку по договору с банком. Однако оператор связи не смог подтвердить наличие надлежащего согласия абонента на получение рекламы. Представитель "ВымпелКом" утверждал, что согласие абонента на получение рекламы подтверждается договором на оказание услуг связи "Билайн".

Комиссия отклонила довод, посчитав такое навязывание услуг, прямо не связанных с основным предметом договора, нарушающим право абонента на отказ от получения рекламы. Обществу грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.