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Алтайская ФАС поймала "ВымпелКом" на нарушении закона о рекламе

, ИА "Амител", Федор Журавлев
"Билайн" неправомерно рассылал абоненту рекламные СМС
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Алтайское управление ФАС обнаружило, что ПАО "ВымпелКом" нарушало закон о рекламе. Оператор связи "Билайн" рассылал абоненту рекламные СМС, не получив от него надлежащего согласия.

Расследование началось с обращения жителя Барнаула. Он трижды за короткий период получил СМС с рекламой карты "Альфа-Банка", хотя при закрытии карты он отозвал своё согласие на получение рекламы. При повторном обращении в банк сотрудники заверили, что рекламная рассылка не зафиксирована.

В процессе разбирательства антимонопольная служба установила, что "ВымпелКом" распространял рассылку по договору с банком. Однако оператор связи не смог подтвердить наличие надлежащего согласия абонента на получение рекламы. Представитель "ВымпелКом" утверждал, что согласие абонента на получение рекламы подтверждается договором на оказание услуг связи "Билайн".

Комиссия отклонила довод, посчитав такое навязывание услуг, прямо не связанных с основным предметом договора, нарушающим право абонента на отказ от получения рекламы. Обществу грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей. 

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

27.09.2021 16:38
- гость -

А Алтайская ФАС не хочет обратить внимание на Санлайт?
Уже который год вся страна ржет над их фейковыми закрытиями.
Дурят людей. А те, у кого нет критического взгляда, идут и разводятся.
Себя не уважают...

https://i.yapx.ru/OUTNU.png

27.09.2021 16:39
- гость -

И цены там далеко не низкие.
На 1% ассортимента низкие, а на 99% ассортимента конские, для заработка.

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