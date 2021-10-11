Уйти от стандартов. Как Алтай конкурирует с другими регионами в сфере электрооборудования

Один из крупнейших производителей электрооборудования в Сибири группа компаний "СибКомплект" прорабатывают новое направление – так называемую "зелёную" энергию. Компания проектирует, изготавливает, производит монтаж автономных гибридных электроустановок – АГЭУ-СК, ведёт сопровождение их дальнейшей эксплуатации, а также проводит их сервисное (гарантийное и послегарантийное) обслуживание. Как предприятие намерено развиваться в ближайшее время и каких специалистов не хватает алтайским производителям – amic.ru рассказал технический директор группы компаний "СибКомплект" Михаил Малиновский.

Довести до полного цикла

Группа компаний "СибКомплект" начала свою деятельность 15 лет назад с перепродажи электротехнического оборудования промышленного назначения. После появления собственного конструкторского бюро номенклатура выпускаемой продукции увеличилась – организация начала производить низковольтное распределительное оборудование.

По словам Михаила Малиновского, переход на собственное производство был неизбежен, поскольку перепродажа готового оборудования не позволяла удовлетворить всех потребностей клиента.

"На рынке в основном представлены стандартные позиции, а заказчикам по большей части сегодня требуется индивидуальный подход. Мы понимали, как изготовить продукцию, но на рынке не было подходящих комплектующих изделий", – рассказал технический директор.

Первым шагом к созданию полного цикла производства стала организация изготовления распределительных шкафов среднего напряжения 6 (10) кВ, а также комплектных трансформаторных подстанций. Компания на аутсорсинге заказывала корпуса и металлоизделия. Это отчасти позволило начать сборку нестандартных позиций. Далее последовало приобретение нового оборудования, расширение компании, её штата.

Изначально своей стратегией компания обозначила равнение на европейские стандарты качества оборудования. Передовой опыт развитых стран "СибКомплект" пробует применить в Алтайском крае. Так пришло в наш регион такое направление, как "зелёная" энергия.

"Сегодня много промышленных и сетевых компаний, которые предъявляют серьёзные требования к оборудованию. В том числе – телеинформирование, телеизмерение. В оборудование встраиваются видеокамеры, чтобы в режиме онлайн обеспечивать безопасность и суметь оперативно отреагировать в случае поломок", – поясняет Михаил Малиновский.

Компанию интересует полный цикл производства электротехнической продукции – от проектирования объекта, его производства, проведения полного комплекса испытаний до сдачи оборудования в энергоснабжающую организацию, что называется "под ключ". Благодаря прямым соглашениям с поставщиками и полному циклу производства "СибКомплект" может дать расширенную гарантию на свою продукцию – до семи лет. Чтобы нести полноценную гарантию, нужно быть уверенным в каждом шаге – от выбора производителя коммутационных аппаратов или кабельной продукции до установки и подключения готового оборудования, говорят в компании.

Сейчас "СибКомплект" берёт новую высоту – работает над автоматизацией процесса производства. Ускорение процесса необходимо, чтобы успевать за массовым выпуском продукции. Сегодня производственные мощности не успевают за расширением охвата заказов компании.

Подняться по карьерной лестнице

Одна из причин тому – дефицит квалифицированных кадров. В нашем регионе не хватает специалистов, желающих работать на производстве, отмечает Михаил Малиновский. На начальном этапе в группе компаний "СибКомплект" обучали слесарей внутри предприятия, но постепенно сотрудники получили возможность повышать квалификацию у партнёров. Они регулярно посещают практические семинары для сборщиков распределительных устройств на площадках в Новосибирске и Москве, семинары по обслуживанию, монтажу и сборке установок главных распределительных щитов (ГРЩ) в Ульяновске и многие другие. Постоянное обучение выводит компанию на новый уровень качества производства.

"Линейки оборудования постоянно обновляются, и нам необходимо следовать за трендами, чтобы оставаться в лидерах. Буквально каждый сотрудник проходит дополнительное обучение. Это позволяет нам отслеживать текущее состояние рынка, внедрять в производство инновации. Но крайне важно, чтобы у специалиста было желание работать и развиваться в этой сфере", – подчеркнул технический директор группы компаний "СибКомплект".

Компания даёт возможность любому подняться по карьерной лестнице. Рядовой сотрудник здесь может вырасти до руководящих должностей – вплоть до начальника производства. Так, Алексей Павлухин устроился в "СибКомплект" восемь лет назад монтажником на сборку оборудования. Сегодня он – начальник производства. Под его руководством команда более чем из 20-ти человек.

"Главный принцип, который определяет рабочий процесс, – всех его участников должна устраивать организация работы, направление деятельности, и, конечно же, заработная плата. У нас отлично выстроены отношения, как внутри коллектива, так и с руководством. Все даже самые сложные вопросы решаются легко совместными усилиями. Нет такого, чтобы на сотрудников возлагали непосильные задачи", – рассказал Алексей Павлухин.

За его плечами – десятки семинаров и практических тренингов, повышающих квалификацию. Сейчас он проходит обучение за счёт компании на директора по производству в школе МВА.

Не опускать планку

Развитие – главный приоритет "СибКомплекта". Чтобы не опускать установленную ранее планку, нужно постоянно быть в курсе всех изменений на рынке, убеждены в компании. Сегодня здесь продолжают развивать основное производство – электрооборудование, но уже с курсом на высокое напряжение (35 и 110 кВ), а также на компактные решения. Новые технологии и материалы позволяют уменьшать габариты производимого оборудования, что добавляет ему привлекательности у заказчиков.

"Мы ориентируемся на крупных производителей, которые подходят к процессу производства с научной точки зрения. Мы стараемся изучить, попробовать и внедрять все перспективные инновации, – сказал Михаил Малиновский.

Одним из таких новых направлений, которые прорабатывает "СибКомплект", – так называемая "зелёная" энергия – автономные гибридные электроустановки АГЭУ-СК, которые работают на солнечной энергии и в резервном режиме от дизельного двигателя, что позволяет обеспечить потребителя качественной, а главное – бесперебойной, электроэнергией в любой, даже труднодоступной, местности не зависимо от наличия электросетей общего пользования.

Ещё одно направление, которое открывает компания, – утилизация бытовых отходов. В связи с выходом нового федерального закона их запрещено утилизировать в землю. "СибКомплект" предлагает для предприятий агропромышленного комплекса промышленные крематоры и инсинераторы, которые позволяют посредством высоких температур уничтожать биологические, химические, медицинские, а также отходы нефтеперерабатывающей промышленности. Такое оборудование в ближайшие годы будет только набирать актуальность.

Компания "СибКомплект"

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 254в

Телефон: +7 (3852) 53-98-29

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