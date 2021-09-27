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Американский маркетплейс подал апелляцию на решение барнаульского суда о блокировке сайта

, ИА "Амител"
Эксперты объясняют суды конкуренцией на рынке БАДов
pixabay.com

pixabay.com

Американский маркетплейс iHerb подал апелляцию на решение Центрального суда Барнаула, заблокировавшего работу русскоязычной версии его интернет-магазина БАДов, витаминов и косметики, сообщают "Известия". Юристы считают, что у компании есть шансы на отмену решения суда.

Суд в конце августа признал запрещённой на территории России информацию на сайте американского интернет-магазина iHerb. Тяжба началась после обращения организации "Народный контроль". В нём указано, что маркетплейс реализует более двух тысяч запрещённых в России товаров, которые содержат сильнодействующие, психотропные, наркотические или ядовитые вещества.

После решения суда компания убрала из ассортимента запрещённые товары. Юридический представитель iHerb LLC Роман Зайцев пояснил, что решение суда пока не вступило в законную силу, поскольку было обжаловано в апелляционной инстанции. Если маркетплейс не сможет оспорить решение суда, то Роскомнадзор включит iHerb в реестр запрещённых сайтов, после чего доступ к маркетплейсу будет ограничен в течение суток.

Генеральный директор "Юридического бюро № 1" Юлия Комбарова считает, что настоящая причина тяжб заключается в высокой конкурентной борьбе на рынке БАДов, а иски могли инициировать конкуренты компании. Также, по словам Комбаровой, нет необходимости закрывать интернет-площадку, когда достаточно исключить из продажи нежелательный товар. Поэтому высоки шансы на отмену решения после апелляции, считает эксперт. 

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

27.09.2021 16:57
- гость -

Пиндосы нашим гражданам санкции вводят и тут же возмущаются, что ихний интернет магазин запрещают на территории России.Ну тупы-ы-ые.И наглые снобы.

27.09.2021 17:31
Лесопатологи бьют в набат

Когда БАДы запретят совсем?

27.09.2021 20:40
- гость -

При чем здесь Американцы? Магазин с реально хорошими добавками для здоровья, такие же фирмы и позиции (не все, конечно) в наших аптеках и магазинах в 2-3 раза дороже.... А закрывают потому что свои делать не научились, и тут решение - конкурентов проще запретить, чем сделать что-то хорошее самим. Это как жигули сравнивать и хорошую иномарку. Почему-то тотально никто на Российских машинах не ездит?.... Я Эвалар как не покупала, так и не собираюсь покупать. И я за свободный выбор, какие и почем мне покупать товары. Другие же интернет-магазины не запрещают?

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