Американский маркетплейс подал апелляцию на решение барнаульского суда о блокировке сайта

Американский маркетплейс iHerb подал апелляцию на решение Центрального суда Барнаула, заблокировавшего работу русскоязычной версии его интернет-магазина БАДов, витаминов и косметики, сообщают "Известия". Юристы считают, что у компании есть шансы на отмену решения суда.

Суд в конце августа признал запрещённой на территории России информацию на сайте американского интернет-магазина iHerb. Тяжба началась после обращения организации "Народный контроль". В нём указано, что маркетплейс реализует более двух тысяч запрещённых в России товаров, которые содержат сильнодействующие, психотропные, наркотические или ядовитые вещества.

После решения суда компания убрала из ассортимента запрещённые товары. Юридический представитель iHerb LLC Роман Зайцев пояснил, что решение суда пока не вступило в законную силу, поскольку было обжаловано в апелляционной инстанции. Если маркетплейс не сможет оспорить решение суда, то Роскомнадзор включит iHerb в реестр запрещённых сайтов, после чего доступ к маркетплейсу будет ограничен в течение суток.

Генеральный директор "Юридического бюро № 1" Юлия Комбарова считает, что настоящая причина тяжб заключается в высокой конкурентной борьбе на рынке БАДов, а иски могли инициировать конкуренты компании. Также, по словам Комбаровой, нет необходимости закрывать интернет-площадку, когда достаточно исключить из продажи нежелательный товар. Поэтому высоки шансы на отмену решения после апелляции, считает эксперт.