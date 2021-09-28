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Деловые люди: кто в России пишет важные книги о бизнесе

, ИА "Амител"
Подборка популярных бизнес-книг российских авторов

День деловой книги отмечают в России 28 сентября. Появление такого праздника неслучайно: в век высоких технологий и новых профессий человеку нужна не только "духовная пища", но и конкретная информация, полезная для развития карьеры, бизнеса или личностных качеств.

На полках книжных магазинов можно найти большой выбор пособий по менеджменту, продажам, маркетингу, саморазвитию, деловому общению и другим направлениям. Чтобы вам было проще сориентироваться, "Читай-город" составил рейтинг "Топ-7 бизнес-книг российских авторов".

Топ-1 – "Пиши, сокращай"

Несомненным лидером стала книга "Пиши, сокращай". Руководство о сильных текстах Михаила Ильяхова и Людмилы Сарычевой стало фактически настольной книгой. Здесь автор на примерах – от объявлений до резюме – разбирает конкретные ошибки, убирает из текстов лишнее и обращает внимание на пользу текста. 

Топ-2 – "Хулиномика 4.0"

На втором месте – "Хулиномика 4.0"  Алексея Маркова. Экономика многих пугает, но автор уверен: "Вы просто не знаете, с каким соусом её нужно подавать, на какой стороне пережёвывать и долго ли жевать"

Топ-3 – "45 татуировок менеджера. Правила российского руководителя"

Книга Максима Батырева "45 татуировок менеджера. Правила российского руководителя" – третье место в рейтинге. Названия глав в этой книге – татуировки, оставшиеся в памяти и сердце менеджера, его житейский и организаторский опыт. Это правила о том, как относиться к коллегам, каким образом действовать в определённых ситуациях, свод принципов для достижения успеха.

Топ-4 – "Кремлёвская школа  переговоров"

Далее идёт "Кремлёвская школа  переговоров" Игоря Рызова – одного из ведущих российских экспертов в области ведения переговоров. За 18 лет деятельности ему приходилось слышать "нет" чаще, чем в своё время советским дипломатам. В этой книге он расскажет о том, как выходить победителем из любых споров и направлять агрессивные переговоры в выгодное русло.

Топ-5 – "Ток. Как совершать выгодные шаги без потерь"

Пятое место занимает книга миллиардера Игоря Рыбакова – "Ток. Как совершать выгодные шаги без потерь". Автор определил главное: чего не делают успешные люди и что делают неуспешные. Книга заряжена искренним желанием автора: "Хочу, чтобы у тебя получилось!"

Топ-6 – "Переходи в Online"

Переход на удалёнку после пандемии уже мало кого удивляет, а многих даже привлекает.  Блогер-миллионник Глеб Корнилов и его книга "Переходи в Online" – шестое место в топе. Раскрутка личного бренда, фриланс-биржи, а также топ-49 онлайн-занятий с подробными инструкциями, среди которых вы наверняка найдёте себя. Покупка книги обеспечивает доступ к закрытому клубу, в котором десятки дополнительных статей, видеокурсы, закрытый чат с авторской поддержкой.

Топ-7 – "Сам себе финансист. Как тратить с умом и копить правильно"

Завершает рейтинг книга Анастасии Тарасовой "Сам себе финансист. Как тратить с умом и копить правильно". Цель этой книги – доказать, что любой человек, с любым уровнем доходов может улучшить своё благосостояние, следуя простым правилам. Финансовый консультант Анастасия Тарасова на понятных жизненных примерах рассказывает, как вести учёт расходов и доходов, как оптимизировать свои активы и пассивы, как и куда инвестировать и накопить на пенсию и на будущее детей.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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