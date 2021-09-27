Глава партии "Яблоко" Григорий Явлинский попал в больницу после выборов

Глава партии "Яблоко" Григорий Явлинский после выборов попал в больницу из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Mash.

На выходных политик почувствовал тяжесть в груди, учащённое сердцебиение и затруднённое дыхание. Врачи диагностировали у него нарушение сердечного ритма. Состояние политика оценивается как средне-тяжёлое.

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин рассказал "Интерфаксу" о том, что состояние Явлинского не вызывает опасений. По его словам, политик сам выйдет на связь после того, как пройдёт приём врача.

Отмечается, что Явлинского уже дважды оперировали. Ранее он проходил лечение в Германии и США.