Социал-демократическая партия Германии выиграла на выборах в Бундестаг

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набрала 25,7% голосов и одержала победу на выборах в Бундестаг. Об этом заявил Центризбирком страны по предварительным результатам подсчёта голосов по всем 299 округам. Партию канцлера ФРГ Ангелы Меркель – Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (блок ХДС/ХСС) – одобряют 24,1% избирателей.

Также в новый созыв парламента войдут "Зелёные" (14,8% голосов), Свободная демократическая партия (11,5%), "Альтернатива для Германии" (10,3%), а также Левая партия (4,9%).

Всего в Бундестаге 20-го созыва будет 735 парламентариев. По количеству мест партии распределятся следующим образом:

СДПГ – 206 депутатов;

ХДС/ХСС – 196;

"Зелёные" – 118;

Свободная демократическая партия – 92;

"Альтернатива для Германии" – 83;

Левая партия – 39.

Кто именно станет новым канцлером Германии – пока неизвестно. На пост от СДПГ претендует Олаф Шольц, от ХДС/ХСС – Армин Лашет.