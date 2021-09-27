Представители церкви в Алтайском крае обеспечили 12 семей углём

Благотворительный фонд при Славгородской епархии приобрёл уголь для 12 многодетных семей, семей с инвалидами и стариков. Топливо получили жители Славгорода, Ярового, Немецкого национального и Табунского районов.

Каждой нуждающейся семье выделили от трёх до пяти тонн угля, а всего церковь планирует обеспечить топливом к зиме 40 семей.

"Очень хочется, чтобы ближние наши были согреты в морозы. Не забывайте заботиться друг о друге, родные", – сказали представители церкви.

Ранее сообщалось, что в Чарышском районе Алтайского края полицейские задержали мать и сына за незаконную рубку дров. Люди пытались заготовить топливо к зиме.