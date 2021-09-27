Вторник, 28 Сентябрь, 00:54

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,66
€ 85,04
2°


6312185 +23508
Обь
23см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2021Третья волна пандемии"Столица мира"
Новости

Представители церкви в Алтайском крае обеспечили 12 семей углём

, ИА "Амител"
Всего топливо хотят предоставить 40 семьям
Фото: храм Бориса и Глеба

Фото: храм Бориса и Глеба

Благотворительный фонд при Славгородской епархии приобрёл уголь для 12 многодетных семей, семей с инвалидами и стариков. Топливо получили жители Славгорода, Ярового, Немецкого национального и Табунского районов.

Каждой нуждающейся семье выделили от трёх до пяти тонн угля, а всего церковь планирует обеспечить топливом к зиме 40 семей. 

"Очень хочется, чтобы ближние наши были согреты в морозы. Не забывайте заботиться друг о друге, родные", – сказали представители церкви.

Ранее сообщалось, что в Чарышском районе Алтайского края полицейские задержали мать и сына за незаконную рубку дров. Люди пытались заготовить топливо к зиме.

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

27.09.2021 19:19
ПЕТР

Богоугодное дело! Помнить хоть некоторые семьи будут..

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
23:58
Такой день. Замерзающие жители Славгорода и уход знаменитого алтайского егеря 0
23:34
Путин поручил сократить количество контрольных работ в школах 0
22:58
У Ларисы Гузеевой подтвердился коронавирус 0
22:33
"Мужское государство" напало на барнаульскую сеть ресторанов за рекламу с темнокожим 1
21:56
Из России вывезли рекордный за всю историю объём зерна 3
21:25
Жителя Алтайского края обвиняют в смерти дочери, на которую упала незакреплённая дверь 0
20:57
890 тысяч туристов посетили Алтайский край за лето 2021 года 0
20:22
"Когда уже будет конкретика". Песков ответил на вопрос о концепции развития городов Сибири 2
19:55
Исполнительный секретарь "Коммунистов России" Малинкович примет мандат депутата АКЗС 0
19:17
Правительство не поддержало законопроект КПРФ об отмене пенсионной реформы 8
18:46
В Алтайском крае хотят ввести штрафы за продажу баллонов с газом детям 0
18:34
В России начнутся испытания новой вакцины от коронавируса 1
18:15
Пандемия понизила среднюю продолжительность жизни до уровня Второй мировой войны 1
17:55
Представители церкви в Алтайском крае обеспечили 12 семей углём 1
17:35
Какая погода будет в Алтайском крае в последнюю неделю сентября и где уже началась "зима"? 0
17:21
Знаменитый борец с браконьерами покинул заказник в Алтайском крае из-за маленькой зарплаты 8
17:09
Глава партии "Яблоко" Григорий Явлинский попал в больницу после выборов 1
16:59
Социал-демократическая партия Германии выиграла на выборах в Бундестаг 0
16:45
Американский маркетплейс подал апелляцию на решение барнаульского суда о блокировке сайта 3
16:27
Владимир Путин поздравил партию "Единая Россия" с лидерством на выборах в Госдуму 0
16:14
Алтайская ФАС поймала "ВымпелКом" на нарушении закона о рекламе 2
15:55
Из-за пандемии в России увеличилось количество школьников с лишним весом 5
15:43
Ларису Гузееву госпитализировали с подозрением на коронавирус и поражением почек 5
15:25
Помоги другому. Какую поддержку получают алтайские социальные предприниматели 0
15:10
Злостные неплательщики алиментов из Алтайского края за год выплатили два миллиона рублей 2
14:52
Пострадавшая от рук барнаульских стоматологов собирается судиться с "Катунью 24" 2
14:39
На автовокзале в Барнауле неизвестные напали на мужчину и отняли у него 300 рублей 13
14:19
Жители Славгорода из-за холода в квартирах вынуждены греться бутылками с кипятком 17
14:03
В Барнауле прошли соревнования по летнему биатлону среди детей и подростков 5
13:56
В России с 1 октября изменится порядок выплаты детских пособий 0
13:42
Индекс производства в Алтайском крае снижается уже несколько месяцев 3
13:21
В Алтайском крае за четыре года выдали миллион электронных листков нетрудоспособности 0
13:07
20 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае 0
12:52
Юрист рассказал, как увеличатся выплаты пенсионерам с 1 октября 16
12:34
У жительницы Бийска в спортзале украли золотые серьги за 30 тысяч рублей 2
12:18
Кто из звёзд приедет на Шукшинский фестиваль и какие фильмы вошли в программу 9
12:03
"Безумный Макс" на дорогах Алтая. Постапокалиптические авто заметили на Семинском перевале 9
11:48
Пьяный водитель под Иркутском сбил пятерых школьников 5
11:30
Идеальная пара на осень: в магазинах обуви Respect представили новую коллекцию 1
11:19
Эксперт рассказал, как пройдёт перепись населения в Алтайском крае 5
11:03
Депутаты АКЗС собираются ввести штрафы за продажу газовых баллончиков подросткам 21
10:54
На выходных в Алтайском крае жестоко убили нескольких собак 38
10:40
Ближе к клиенту: телеком-провайдер "Сибсети" обновил фирменный стиль 0
10:23
Вячеслав Франк поздравил барнаульских воспитателей с профессиональным праздником 1
10:07
Учитель математики выступит от Алтайского края на конкурсе "Учитель года России" 3
09:54
Около 50% россиян готовы переехать в новые сибирские города 25
09:35
Новая тенденция. В Барнауле собственники массово продают и сдают квартиры в новостройках 18
09:21
В Алтайском крае появится вторая молочная ферма с роботами-доярами 0
09:01
Как обеспечить бесперебойное энергоснабжение предприятий и кто занимается этим на Алтае? 0
08:54
В Первоуральске задержали полицейского по делу об изнасиловании несовершеннолетней 4

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.