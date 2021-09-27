Пандемия понизила среднюю продолжительность жизни до уровня Второй мировой войны

Пандемия COVID-19 привела к самому сильному снижению средней продолжительности жизни в мире со времён Второй мировой войны. Об этом сообщается в докладе учёных Оксфордского университета, опубликованного в Международном журнале эпидемиологии.

Исследование было проведено в 29 странах, включая большую часть Европы, США и Чили. Как сообщают учёные, средняя продолжительность жизни сократилась главным образом из-за высокой смертности от коронавируса среди пожилых людей. Наиболее существенно показатель упал среди мужчин в США – на 2,2 года, в Литве – на 1,7.

"Масштабы потерь в 2020 году не наблюдались во многих странах Западной Европы (Испания, Великобритания, Италия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Швеция, Швейцария и Португалия) со Второй мировой войны", – отмечают авторы исследования.