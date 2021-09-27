В Алтайском крае хотят ввести штрафы за продажу баллонов с газом детям

В Алтайском крае депутаты обсудят введение административной ответственности за продажу несовершеннолетним баллончиков с бытовым газом и безалкогольных энергетических напитков, сообщает пресс-служба Алтайского краевого законодательного собрания.

"Товары, которые содержат сжиженный газ, сегодня есть в свободной продаже. Это стало опасной игрушкой для детей и подростков. Трагический случай увлечения сниффингом произошёл и в Алтайском крае, поэтому принятый нами закон актуален как никогда", – рассказал председатель комитета по правовой политике Денис Голобородько.

Предложенные поправки устанавливают штрафы для граждан до 1,5 тысячи рублей, а также должностных и юридических лиц до 20 тысяч рублей.

По мнению экспертов, употребление энергетиков вызывает болезни сердца и раздражение органов пищеварения. Газовые баллончики же могут стать причиной сниффинга – разновидности токсикомании, при которой подростки вдыхают бытовой газ. Напомним, что 21 сентября 10-летний мальчик из Мамонтовского района скончался от подобного увлечения.