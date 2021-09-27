Правительство не поддержало законопроект КПРФ об отмене пенсионной реформы

Правительство РФ не поддержало законопроект о снижении пенсионного возраста, сообщает ТАСС со ссылкой на заключение кабмина РФ.
Инициативу внесла в Госдуму 17 августа группа депутатов КПРФ во главе с её лидером Геннадием Зюгановым, а также сенатор Василий Иконников. В документе депутаты-коммунисты предложили вернуть пенсионный возраст на те значения, на которых он был до 2018 года: 55 лет для женщин и 60 для мужчин.
В кабмине указывают, что в пояснительной записке к законопроекту "отсутствуют объективные обоснования" необходимости изменений. По мнению правительства, проекты КПРФ не соответствуют концепции закона об изменении пенсионной системы в РФ, обеспечивающего "долгосрочный рост уровня доходов нынешних и будущих пенсионеров".
В 2018 году был принят закон об изменении пенсионной системы в РФ, согласно которому пенсионный возраст был увеличен на пять лет: с 60 до 65 лет – для мужчин, с 55 до 60 лет – для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.
Комментарии
В следующий раз еще больше коммунистов выберем
А как быть с тем, что пандемия понизила продолжительность жизни до уровня второй мировой войны???
И деньги недополученные пусть вернут.
У кого-то были сомнения?
это было и так понятно, зато кпрф свою задачу выполнило
кого ты этим хочешь испугать- в Госдуме у ЕР конституционное большинство
странно, почему исполнительная власть за законодательной не бегает???
Зато усиленно продвигают содержание пенсионеров детьми. Полную отмену пенсий!! Вот тем кто голосовал за ЕР это все и применить!