Правительство не поддержало законопроект КПРФ об отмене пенсионной реформы

Правительство РФ не поддержало законопроект о снижении пенсионного возраста, сообщает ТАСС со ссылкой на заключение кабмина РФ.

Инициативу внесла в Госдуму 17 августа группа депутатов КПРФ во главе с её лидером Геннадием Зюгановым, а также сенатор Василий Иконников. В документе депутаты-коммунисты предложили вернуть пенсионный возраст на те значения, на которых он был до 2018 года: 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

В кабмине указывают, что в пояснительной записке к законопроекту "отсутствуют объективные обоснования" необходимости изменений. По мнению правительства, проекты КПРФ не соответствуют концепции закона об изменении пенсионной системы в РФ, обеспечивающего "долгосрочный рост уровня доходов нынешних и будущих пенсионеров".

В 2018 году был принят закон об изменении пенсионной системы в РФ, согласно которому пенсионный возраст был увеличен на пять лет: с 60 до 65 лет – для мужчин, с 55 до 60 лет – для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.