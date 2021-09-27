Жителя Алтайского края обвиняют в смерти дочери, на которую упала незакреплённая дверь

Жителя Волчихинского района обвиняют в причинении смерти по неосторожности своей четырёхлетней дочери. На девочку упала незакреплённая дверь, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Алтайскому краю.

По данным следствия, днём 15 июня 2021 года сельчанин устанавливал металлическую дверь в проём гаража на территории домовладения и забыл о правилах предосторожности. Мужчина ушёл с места работы и оставил в проёме незакреплённую конструкцию, которая упала на четырёхлетнюю дочку, проходившую рядом.

Девочку доставили в больницу, однако спасти её врачи не смогли. Мужчина свою вину не признал. Дело направлено в суд.