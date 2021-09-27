Исполнительный секретарь "Коммунистов России" Малинкович примет мандат депутата АКЗС

Исполнительный секретарь и зампред ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович займёт место в АКЗС. Как сообщает пресс-служба партии, несмотря на то, что он не проживает в Алтайском крае, он собирается стараться "прилетать на сессии и посильно участвовать в работе фракции".

"Несмотря на то, что я не проживаю в Алтайском крае, я приму мандат депутата Законодательного Собрания. Я активно участвовал в избирательной кампании, в дебатах и очень рад высокому результату КПКР", – цитирует его слова "МК".

Согласно открытым данным, 46-летний политик – уроженец Санкт-Петербурга. С 1995 года он являлся членом КПРФ, однако через несколько лет покинул партию из-за разлада с руководством.

В декабре 2011 года на выборах депутатов Заксобрания Санкт-Петербурга Малинкович баллотировался от "Справедливой России" и занял второе место, набрав более 20% голосов избирателей. В мае 2012 года, после преобразования организации "Коммунисты России" в одноимённую партию, Малинковича избрали секретарём ЦК.

Напомним, на выборах в АКЗС "Коммунисты России" получили 12,1%, выиграв четыре мандата. Лидером оказалась "Единая Россия", которая заняла 12 мест, второе место заняла КПРФ с девятью местами, а третье – "Справедливая Россия – За правду" с пятью местами.