"Когда уже будет конкретика". Песков ответил на вопрос о концепции развития городов Сибири

Конкретики по концепции развития городов в Сибири пока нет, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что вопросом занимается министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу в августе заявил, что считает необходимым построить в Сибири три-пять крупных городов с населением от 300 тысяч человек до 1 миллиона. По задумке министра обороны, они должны быть направлены на конкретную сферу деятельности – например, на энергомашиностроение, лесопереработку или нефтехимию. Местом для будущих городов Шойгу назвал пространство между Братском и Красноярском, районы Канска и Лесосибирска. Также министр предложил перенести в регион столицу России.

"Нет, пока не известно. Разумеется, Сергей Кужугетович занимается этой темой и продолжит заниматься этой темой, но когда будет уже конкретика сформулирована – не могу вам сказать", – сказал Песков.