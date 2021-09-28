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Новости

Отказаться от оплаты. Юристы рассказали о компенсациях за проблемы с отоплением

, ИА "Амител"
По словам экспертов, если тепла нет – то услуга оказана ненадлежащего качества
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В период отопительного сезона температура в квартире не должна опускаться ниже 18 и подниматься выше 22 градусов Цельсия, в угловых помещениях – от 20 до 24 градусов. В случае проблем с отоплением нужно требовать перерасчёт у управляющей компании, заявил в беседе с изданием Life адвокат AVG Legal Алексей Гавришев.

По словам юриста, если температура хотя бы в одной комнате в квартире не достигает 18 градусов в течение месяца и более, то у управляющей компании можно потребовать перерасчёт – по закону жильцу обязаны вернуть плату за этот период. Это объясняется тем, что если отопительный сезон уже начался, то коммунальная услуга предоставляется ненадлежащего качества.

"Причём можно не только уменьшить сумму оплаты, но и полностью отказаться от неё", – отметил Гавришев.

Юрист "Европейской юридической службы" Эрдни Манджиев подчеркнул, что допустимая продолжительность перерыва в отоплении составляет не более 24 часов суммарно в течение одного месяца. При этом допустимо превышение нормативной температуры не более чем на четыре градуса, а снижение ночью – не более чем на три градуса.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

28.09.2021 08:13
- гость -

Заколебаетесь акты составлять о не соответствии t.

28.09.2021 08:16
Энергетик

Советы из разряд "Да лучше сразу отказаться от отопления и не платить....". За ненадлежащее исполнение комуслуг есть штрафы для исполнителей. Лучше бы почитали 354 и жилищный

28.09.2021 08:24
- гость -

Зачем читать закон, если можно так громогласно брякнуть. Сейчас полстраны не разобравшись просто не будет платить.

28.09.2021 08:32
- гость -

Зайдите в любую УК, там бандит на бандите, члены сами знаете какой партии.

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