Отказаться от оплаты. Юристы рассказали о компенсациях за проблемы с отоплением

В период отопительного сезона температура в квартире не должна опускаться ниже 18 и подниматься выше 22 градусов Цельсия, в угловых помещениях – от 20 до 24 градусов. В случае проблем с отоплением нужно требовать перерасчёт у управляющей компании, заявил в беседе с изданием Life адвокат AVG Legal Алексей Гавришев.

По словам юриста, если температура хотя бы в одной комнате в квартире не достигает 18 градусов в течение месяца и более, то у управляющей компании можно потребовать перерасчёт – по закону жильцу обязаны вернуть плату за этот период. Это объясняется тем, что если отопительный сезон уже начался, то коммунальная услуга предоставляется ненадлежащего качества.

"Причём можно не только уменьшить сумму оплаты, но и полностью отказаться от неё", – отметил Гавришев.

Юрист "Европейской юридической службы" Эрдни Манджиев подчеркнул, что допустимая продолжительность перерыва в отоплении составляет не более 24 часов суммарно в течение одного месяца. При этом допустимо превышение нормативной температуры не более чем на четыре градуса, а снижение ночью – не более чем на три градуса.