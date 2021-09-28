Жителя Алтайского края обвиняют в избиении сожительницы до смерти

38-летнего жителя Ребрихинского района обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть. 21 сентября двое пьяных сожителей в одном из сёл устроили конфликт на бытовой почве, который закончился смертельной дракой.

"В результате конфликта обвиняемый нанёс потерпевшей множественные удары рукой в область головы. От полученных телесных повреждений 34-летняя женщина скончалась на следующий день на месте происшествия", – сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ.