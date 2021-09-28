500 деревьев посадят в Барнауле

Порядка 500 деревьев высадят в Барнауле этой осенью, ещё порядка 70 высадят взамен посаженных и не прижившихся, сообщает пресс-служба мэрии.

18 молодых берёз появятся в сквере Жукова и на пересечении улиц Георгиева и 50 лет СССР. Также в разных частях города высадят яблони, рябины, липы, тополя, ивы, ели, вязы, ясени и клёны.

"Зелёные насаждения появятся на проспектах Ленина и Строителей, на Павловском и Змеиногорском трактах, на улицах 280-летия Барнаула, Взлётной, Молодёжной, Антона Петрова, 8 Марта, Попова, Пролетарской, Солнечной Поляне, вдоль реки Барнаулки по улице Челюскинцев и на других участках", – отметили администрации.

Также рабочие завершили посадку кустарников. Более тысячи кустов сирени и пузыреплодника появились на улицах Чудненко, 280-летия Барнаула, Энтузиастов и Панфиловцев. По сотне кустов высадили на проспекте Ленина от площади Октября до ул. Пионеров вдоль трамвайных путей и на Змеиногорском тракте от улицы Аванесова до Психоневрологического диспансера. Кроме того, 200 кустов пузыреплодника высадили на пересечении улиц Взлётная и Сергея Ускова.

Ранее сообщалось, что в Барнауле высадят более 75 тысяч тюльпанов. При этом самый большой цветник расположится на проспекте Ленина от улицы Молодёжной до Димитрова.