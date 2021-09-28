500 деревьев посадят в Барнауле

Порядка 500 деревьев высадят в Барнауле этой осенью, ещё порядка 70 высадят взамен посаженных и не прижившихся, сообщает пресс-служба мэрии.
18 молодых берёз появятся в сквере Жукова и на пересечении улиц Георгиева и 50 лет СССР. Также в разных частях города высадят яблони, рябины, липы, тополя, ивы, ели, вязы, ясени и клёны.
"Зелёные насаждения появятся на проспектах Ленина и Строителей, на Павловском и Змеиногорском трактах, на улицах 280-летия Барнаула, Взлётной, Молодёжной, Антона Петрова, 8 Марта, Попова, Пролетарской, Солнечной Поляне, вдоль реки Барнаулки по улице Челюскинцев и на других участках", – отметили администрации.
Также рабочие завершили посадку кустарников. Более тысячи кустов сирени и пузыреплодника появились на улицах Чудненко, 280-летия Барнаула, Энтузиастов и Панфиловцев. По сотне кустов высадили на проспекте Ленина от площади Октября до ул. Пионеров вдоль трамвайных путей и на Змеиногорском тракте от улицы Аванесова до Психоневрологического диспансера. Кроме того, 200 кустов пузыреплодника высадили на пересечении улиц Взлётная и Сергея Ускова.
Ранее сообщалось, что в Барнауле высадят более 75 тысяч тюльпанов. При этом самый большой цветник расположится на проспекте Ленина от улицы Молодёжной до Димитрова.
Комментарии
Замените, пожалуйста, засохшее дерево на аллее Ленинского (чётная сторона, прямо напротив памятника Ползунову)
На Ленина много засохших деревьев, не только напротив Ползунова, но и напротив Аллеи ветеранов, парка Солнечный ветер и т.д. Заменить бы их поскорее, а то после новые будут сильно выделяться.
Посадите липы! Красивые, растут пышными, не ломаются от ветра, могут и 100 лет стоять.