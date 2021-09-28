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Новости

Неужели "собянинские"? На подъезде к Барнаулу заметили трамваи

, ИА "Амител"
Мэр Москвы подарил Алтайскому краю 10 трамваев в конце 2020 года

Фото: "Инцидент Барнаул"

Подписчица сообщества "Инцидент Барнаул" заметила трамваи у въезда в город. На опубликованных в сообществе кадрах видно, как два грузовика везут два синих вагона в сторону краевого центра.

Не исключено, что это те самые списанные трамваи Tatra Т3SU, которые мэр Москвы Сергей Собянин по просьбе губернатора Виктора Томенко подарил Алтайскому краю ещё в конце 2020 года. Всего в регион должно поступить 10 единиц этого транспорта, которые планируют распределить между Барнаулом и Бийском.

Первоначально трамваи должны были привезти в мае 2021 года, однако подрядчик не смог выполнить свою работу. В июле власти краевой столицы объявили, что нашли нового подрядчика.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

28.09.2021 10:02
- гость -

блин опять Татра Т3

28.09.2021 10:05
- гость -

А что Вы хотели для наших деревень, Мерседесы чтоль, только списанное старое хламьё!!!

28.09.2021 10:12
- гость -

щастье то какое

28.09.2021 10:15
- гость -

Что-то без флажков и без шариков.Видимо отлетели при долгом транзите.Могли бы и новые привязать.

28.09.2021 10:19
Лесопатологи бьют в набат

А где же новые?

28.09.2021 10:20
- гость -

В нормальные города закупают новые трамваи. Вернее в города, где нормальная местная власть способна правильно заполнить заявку на финансирование, и сделать обоснование - приложить документы.
А в Барнауле уже 2 года пролетают мимо денег из Москвы потому что криво делают заявки.
поэтому надо радоваться и списанной технике, спасибо Собянин отдал бэушную.

28.09.2021 10:22
- гость -

донашиваем за Москвой обноски или доедаем обьедки..

28.09.2021 10:22
- гость -

Мне вот интересно, а мои внуки так же будут жить при путине, катаясь по грязному Барнаулу на трамваях сделанных в соседней стране в прошлом веке?

28.09.2021 10:26
- гость -

Дарёному коню в зубы не смотрят.Тем более железный питается от электричества.

28.09.2021 10:38
- гость -

Хотите лучше, едьте в Москву. Там плюшки для людей. И пособия, и прибавки к пенсии, говорят даже цены на какие то товары ниже чем у нас и зп выше. Город мечта.

28.09.2021 10:55
- гость -

Вы грамоте не обучены или просто читать не умеете? Вам выше объяснили, что не в обносках дело. Новые трамваи куплены в Омске, Самаре, Ижевске, Челябинске. В Кемерово новые трамваи. Всё на федеральные деньги. Всего более 20 городов. Люди просто умеют работать с документами, смогли сделать корректную заявку на финансирование. А в Барнауле два раза пролетели мимо, составили корявые заявки подряд в течение двух лет.

28.09.2021 10:57
- гость -

А так можно везти? Там не перегруз по осям?

28.09.2021 11:00
Лесопатологи бьют в набат

28.09.2021 10:57
- гость -

И неужели это дешевле, чем железной дорогой?

28.09.2021 11:05
- гость -

Люди просто умеют работать с документами

Да не может этого быть! У нас самые квалифицированные чиновники под руководством губернатора присланного с москвы. Либо озвучивайте фамилии, либо Вы просто трепло.

28.09.2021 11:06
- гость -

Ну все! Перевозчики получили новые трамваи. Пускай только попробуют теперь сказать, что парк транспорта у них старый и денег нет на его ремонт!

28.09.2021 11:06
типа

хлам с авито ...

28.09.2021 11:10
- гость -

11:05
Замминистра транспорта края Дмитрий Коровин объяснил, что одним из путей решения проблем перевозчика может стать участие в программе по обновлению городского пассажирского транспорта на деньги нацпроектов. Ранее мэрия Барнаула и краевой Минтранс дважды пытались организовать подобную практику с привлечением средств нацпроектов, но их заявку отклонили. После первой неудачи министр транспорта края Александр Дементьев сообщал, заявку доработают и ошибки учтут. Однако усилий не хватило. Хотя Барнаул и поднялся в рейтинге на более высокие позиции, этого оказалось недостаточно. Среди критериев, по которым оценивают заявки: развитие транспортной инфраструктуры, уровень пассажирского транспорта и намерения властей по развитию отрасли в целом.

28.09.2021 11:13
гiсть

не знал, что круглые татры продолжали выпускать (по 1999) после того, как появились квадратные. или квадратные это не татры?

28.09.2021 11:20
Никита

Карточки новые вводить пора, море волнуется раз, море волнуется два...

28.09.2021 11:40
В тему

Для Подмосковья закупят электрички с зарядкой для самокатов на ₽395 млрд

Подробнее на РБК:

28.09.2021 11:53
- гость -

Откуда едут то, говорили же что по железке, в результате едут по Чуйскому?

28.09.2021 13:02
евгений

Вы Москву с Россией не путайте. В Чехии в Праге такие же трамваи гоняют, если за ними следить и вовремя капиталить, то он еще 50 лет проездят. А так тема не плохая. Можно с Москвы старые машины из администрации Москвы в Барнаул привезти. Телефоны. Оргтехнику.

28.09.2021 13:14
Гость

Новую Эл. технику для г. Барнаула это не про нашу честь. Потому что наши гор.чиновники завалят всё. Весь хлам это в г. Барнаул , нет и не будет здесь жизни в этом г. Барнауле с такими чиновниками из гор. Мэрии .Нам не дано здесь лучшей жизни чем у соседей так как это Алтайский край детка.

28.09.2021 13:20
Fkt

Читал что в Москве еще много объедков выбрасывается. Надо попросить чтоб нам мусор высылать, мы его приспособим, так и с бедностью поборемся.

28.09.2021 13:45
- гость -

28.09.2021 10:57
- гость -
А так можно везти? Там не перегруз по осям?

Ща их еще на КП хлопнут за перегруз, а денег то нету...

28.09.2021 13:50
Павсекакий

Какой дурдом - возить трамваи автотранспортом на такие расстояния при наличии железной дороги.

28.09.2021 15:51
Лесопатологи бьют в набат

28.09.2021 13:50
Павсекакий

Так на 10 платформах в сборном составе, где и комбайны, и гравий, привезли бы за 3-4 суток и разом разгрузили бы. А 10 фур от Москвы до Барнаула — неужели так дешевле, чем поездом?

28.09.2021 16:02
- гость -

так больше можно распилить

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