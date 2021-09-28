Неужели "собянинские"? На подъезде к Барнаулу заметили трамваи

Фото: "Инцидент Барнаул"

Подписчица сообщества "Инцидент Барнаул" заметила трамваи у въезда в город. На опубликованных в сообществе кадрах видно, как два грузовика везут два синих вагона в сторону краевого центра.

Не исключено, что это те самые списанные трамваи Tatra Т3SU, которые мэр Москвы Сергей Собянин по просьбе губернатора Виктора Томенко подарил Алтайскому краю ещё в конце 2020 года. Всего в регион должно поступить 10 единиц этого транспорта, которые планируют распределить между Барнаулом и Бийском.

Первоначально трамваи должны были привезти в мае 2021 года, однако подрядчик не смог выполнить свою работу. В июле власти краевой столицы объявили, что нашли нового подрядчика.