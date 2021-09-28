Неужели "собянинские"? На подъезде к Барнаулу заметили трамваи

Фото: "Инцидент Барнаул"
Подписчица сообщества "Инцидент Барнаул" заметила трамваи у въезда в город. На опубликованных в сообществе кадрах видно, как два грузовика везут два синих вагона в сторону краевого центра.
Не исключено, что это те самые списанные трамваи Tatra Т3SU, которые мэр Москвы Сергей Собянин по просьбе губернатора Виктора Томенко подарил Алтайскому краю ещё в конце 2020 года. Всего в регион должно поступить 10 единиц этого транспорта, которые планируют распределить между Барнаулом и Бийском.
Первоначально трамваи должны были привезти в мае 2021 года, однако подрядчик не смог выполнить свою работу. В июле власти краевой столицы объявили, что нашли нового подрядчика.
Комментарии
блин опять Татра Т3
А что Вы хотели для наших деревень, Мерседесы чтоль, только списанное старое хламьё!!!
щастье то какое
Что-то без флажков и без шариков.Видимо отлетели при долгом транзите.Могли бы и новые привязать.
А где же новые?
В нормальные города закупают новые трамваи. Вернее в города, где нормальная местная власть способна правильно заполнить заявку на финансирование, и сделать обоснование - приложить документы.
А в Барнауле уже 2 года пролетают мимо денег из Москвы потому что криво делают заявки.
поэтому надо радоваться и списанной технике, спасибо Собянин отдал бэушную.
донашиваем за Москвой обноски или доедаем обьедки..
Мне вот интересно, а мои внуки так же будут жить при путине, катаясь по грязному Барнаулу на трамваях сделанных в соседней стране в прошлом веке?
Дарёному коню в зубы не смотрят.Тем более железный питается от электричества.
Хотите лучше, едьте в Москву. Там плюшки для людей. И пособия, и прибавки к пенсии, говорят даже цены на какие то товары ниже чем у нас и зп выше. Город мечта.
Вы грамоте не обучены или просто читать не умеете? Вам выше объяснили, что не в обносках дело. Новые трамваи куплены в Омске, Самаре, Ижевске, Челябинске. В Кемерово новые трамваи. Всё на федеральные деньги. Всего более 20 городов. Люди просто умеют работать с документами, смогли сделать корректную заявку на финансирование. А в Барнауле два раза пролетели мимо, составили корявые заявки подряд в течение двух лет.
А так можно везти? Там не перегруз по осям?
28.09.2021 10:57
- гость -
И неужели это дешевле, чем железной дорогой?
Люди просто умеют работать с документами
Да не может этого быть! У нас самые квалифицированные чиновники под руководством губернатора присланного с москвы. Либо озвучивайте фамилии, либо Вы просто трепло.
Ну все! Перевозчики получили новые трамваи. Пускай только попробуют теперь сказать, что парк транспорта у них старый и денег нет на его ремонт!
хлам с авито ...
11:05
Замминистра транспорта края Дмитрий Коровин объяснил, что одним из путей решения проблем перевозчика может стать участие в программе по обновлению городского пассажирского транспорта на деньги нацпроектов. Ранее мэрия Барнаула и краевой Минтранс дважды пытались организовать подобную практику с привлечением средств нацпроектов, но их заявку отклонили. После первой неудачи министр транспорта края Александр Дементьев сообщал, заявку доработают и ошибки учтут. Однако усилий не хватило. Хотя Барнаул и поднялся в рейтинге на более высокие позиции, этого оказалось недостаточно. Среди критериев, по которым оценивают заявки: развитие транспортной инфраструктуры, уровень пассажирского транспорта и намерения властей по развитию отрасли в целом.
не знал, что круглые татры продолжали выпускать (по 1999) после того, как появились квадратные. или квадратные это не татры?
Карточки новые вводить пора, море волнуется раз, море волнуется два...
Для Подмосковья закупят электрички с зарядкой для самокатов на ₽395 млрд
Подробнее на РБК:
Откуда едут то, говорили же что по железке, в результате едут по Чуйскому?
Вы Москву с Россией не путайте. В Чехии в Праге такие же трамваи гоняют, если за ними следить и вовремя капиталить, то он еще 50 лет проездят. А так тема не плохая. Можно с Москвы старые машины из администрации Москвы в Барнаул привезти. Телефоны. Оргтехнику.
Новую Эл. технику для г. Барнаула это не про нашу честь. Потому что наши гор.чиновники завалят всё. Весь хлам это в г. Барнаул , нет и не будет здесь жизни в этом г. Барнауле с такими чиновниками из гор. Мэрии .Нам не дано здесь лучшей жизни чем у соседей так как это Алтайский край детка.
Читал что в Москве еще много объедков выбрасывается. Надо попросить чтоб нам мусор высылать, мы его приспособим, так и с бедностью поборемся.
28.09.2021 10:57
- гость -
А так можно везти? Там не перегруз по осям?
Ща их еще на КП хлопнут за перегруз, а денег то нету...
Какой дурдом - возить трамваи автотранспортом на такие расстояния при наличии железной дороги.
28.09.2021 13:50
Павсекакий
Так на 10 платформах в сборном составе, где и комбайны, и гравий, привезли бы за 3-4 суток и разом разгрузили бы. А 10 фур от Москвы до Барнаула — неужели так дешевле, чем поездом?
так больше можно распилить