Апокалипсис наступает. Жуткая песчаная буря накрыла Бразилию

Будто кадры из голливудского блокбастера. Бразильский штат Сан-Паулу накрыла огромная песчаная буря. Порывы ветра в регионе достигали около 100 км/ч, и из-за засухи поднялись пыль и песок. На кадрах, которые публикуют в соцсетях местные жители, видно, как бронзовое облако поглощает здания. О пострадавших в результате разгула стихии не сообщается.