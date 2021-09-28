Апокалипсис наступает. Жуткая песчаная буря накрыла Бразилию

Будто кадры из голливудского блокбастера. Бразильский штат Сан-Паулу накрыла огромная песчаная буря. Порывы ветра в регионе достигали около 100 км/ч, и из-за засухи поднялись пыль и песок. На кадрах, которые публикуют в соцсетях местные жители, видно, как бронзовое облако поглощает здания. О пострадавших в результате разгула стихии не сообщается.
Комментарии
Как же надоела это пропаганда. Нам день за днём говорят как же плохо в других странах, чтобы мы не замечали, что даже на площади Октября дворники не убирают мусор.
скоро и в Алтайском крае, после того, как дорубят остатки ленточного бора
у нас морозы у них бури. и чё?