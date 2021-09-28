Два человека погибли в результате обрушения надземного пешеходного перехода под Пермью

Пешеходный переход обрушился на проезжую часть на трассе Пермь – Екатеринбург. В результате происшествия погибли два человека.
По предварительной информации, водитель грузовика не опустил кузов и задел конструкцию пешеходного перехода. Сооружение обрушилось на проезжающие автомобили.
В результате происшествия погибли водители двух грузовиков.
В региональном главке МВД уточнили, что на место происшествия выехали специалисты. Задействованы 26 человек и девять единиц техники. Проезд по трассе на время ликвидации последствий перекрыли.
Ранее сообщалось, что грузовик провалился на мосту через реку Чуйка на региональной дороге Тулой – Бийка в Турочакском районе.
Комментарии
Зачем же он ехал с поднятым кузовом?..
Значит надо делать подземные переходы, тогда с поднятым кузовом можно ездить
Какой дурак вообще придумал эти наземные переходы? Он по ним хоть раз ходил с коляской, зимой или в инвалидной коляске?
13:15 Зачем же он ехал с поднятым кузовом?..
При торможении, из-за дополнительного сопротивления воздуху поднятого кузова, тормозной путь меньше, как у садящегося самолета с поднятыми закрылками. Отсюда меньше вероятность столкнуться с идущими по переходу пешеходами...
13:33- гость - в инвалидной коляске?
Если увидим надземный или подземный переход, то берем на прокат или в каршеринге инвалидную коляску и постоянно на ней преодолеваем зимой и летом эти переходы. Довольно прикольно..
28.09.2021 13:44 - гость -
Смешно. Но...не дай Бог познать всю прелесть жизни в инвалидной коляске.
Довольно частое явление - езда с поднятым кузовом. Неужели производители ещё не додумались сделать невозможным движение с поднятым кузовом выше определённой скорости? Или законодатели могли бы им помочь.
самолета с поднятыми закрылками
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интерцепторы
13:58 - гость - Смешно
На барнаульском вокзале есть надземный переход через железнодорожные пути. Попытайтесь просто вообразить, как его преодолевают люди в инвалидных колясках, если там для них ничего не предусмотрено, одни ступеньки...
Со стороны смотреть за этим процессом, очень даже смешно...Наверное администрация считает, что инвалиды в колясках не должны там бывать..
Павсекакий, а потом (у нормальных водителей) эта штука сработает в движении в самый неподходящий момент, затормозив колеса. или наоборот, водитель понадеется на автоматику и будет думать, что кузов у него в обычном положении находится, а он поднят, просто автоматика сломалась.
не понимаю, как можно не увидеть даже в зеркало, что кузов поднят
Наверное администрация считает, что инвалиды в колясках не должны там бывать
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виноваты люди, которые в СССР это сделали. с одной стороны, надо заботиться об инвалидах, а с другой стороны, может быть правда им надо в другом месте переходить ж/д пути?
14:31гiсть
Другого места нет, кругом заборы, приходится тут или на другую сторону попадать общественным транспортом: трамвай, автобус, такси. Как видите, решение есть
28.09.2021 14:26
Павсекакий
Я думал, это запрещено с момента появления самосвалов... Как езда с поднятым капотом, например
по сути этот надземный переход на вокзале только для тех, кто живет в районе рядом с вокзалом. частный сектор, там наверное железнодорожники жили изначально. и пойдут они через рельсы для того, чтобы пройти через вокзал и оказаться в городе. с таким же успехом можно не мучаясь с предодолением препятствий дойти до автобуса на Матросова и доехать
Переход из новостей надо сравнивать не с переходом через пути на Вокзале, а с переходом через Чуйский тракт в районе Новоалтайска. Там такая прозрачная крытая труба над дорогой
Лесопатологи бьют в набат
Я имел ввиду, чтобы законодатели обязали автопроизводителей это сделать. А запрет - ничто для невнимательных людей.
В 15:14 Не подписался. Тоже невнимательный.
Неужели производители ещё не додумались сделать невозможным движение с поднятым кузовом выше определённой скорости?
Зачем такие радикальные меры? Достаточно чтобы как в машине если не пристегнул ремень и начал движение, то подается звуковой сигнал.