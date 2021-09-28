Два человека погибли в результате обрушения надземного пешеходного перехода под Пермью

Пешеходный переход обрушился на проезжую часть на трассе Пермь – Екатеринбург. В результате происшествия погибли два человека.

По предварительной информации, водитель грузовика не опустил кузов и задел конструкцию пешеходного перехода. Сооружение обрушилось на проезжающие автомобили.

В результате происшествия погибли водители двух грузовиков.

В региональном главке МВД уточнили, что на место происшествия выехали специалисты. Задействованы 26 человек и девять единиц техники. Проезд по трассе на время ликвидации последствий перекрыли.

Ранее сообщалось, что грузовик провалился на мосту через реку Чуйка на региональной дороге Тулой – Бийка в Турочакском районе.