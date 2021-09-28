Мой любимый учитель. До старта голосования на amic.ru осталось несколько дней

16 писем пришло в редакцию amic.ru на конкурс "Мой любимый учитель". Очень много трогательных и добрых слов в адрес своих педагогов присылают наши читатели. Спасибо всем, кто откликнулся! А мы напоминаем тем, кто ещё не успел: у вас осталось несколько дней, чтобы прислать рассказ о своём любимом учителе нам в редакцию. Пусть о нём и его талантах узнает весь мир. И, может быть, именно ваш герой получит приз от наших партнёров.

Напомним, в преддверии Дня учителя amic.ru объявил традиционный конкурс "Мой любимый учитель". Мы ждём истории от наших читателей о самых важных в их жизни педагогах. Это может быть школьный учитель, а может быть педагог из вуза, колледжа или техникума. Расскажите о тех, кто помогает детям разворачивать крылья. Ваши слова благодарности станут лучшим для них подарком.

Как принять участие в конкурсе:

До 24:00 1 октября на электронную почту konkurs@amitel.ru пришлите рассказ о вашем любимом учителе и его фотографию. Не забудьте указать, в какой школе и каком городе или селе он работает.

С 2 по 4 октября на сайте amic.ru стартует онлайн-голосование. И вы, и ваши друзья, и все наши читатели смогут проголосовать за участников конкурса.

Победители получат ценные подарки.

В нашем призовом фонде:

– планшет от ТРЦ "Праздничный";

– сертификат на 5000 рублей от магазина "Наша обувь";

– тонометр от "Аптека Алтая";

– два сертификата по 2000 рублей от магазина "Модный шаг";

– сертификат на 3000 рублей от магазина детской одежды Kids Time;

– сертификат на 1000 рублей от магазина женской одежды XXXL;

– блендер от магазина "Эльдорадо";

– набор косметики от магазина IVISHOT.

О наших партнёрах:



ТРЦ "Праздничный" – территория шопинга и развлечений

Адрес: Балтийская, 16



"Эльдорадо" – магазин бытовой техники и электроники: "Скидки каждый день. Гарантия лучшей цены для всех покупателей".

Адрес: Балтийская, 16



"Аптека Алтая" – региональная аптечная сеть: "Мы предлагаем клиентам честные цены, грамотное консультирование, только качественные препараты, индивидуальный заказ лекарств. Выбирай родное".

Телефон: +7 (3852) 58-41-31



IVISHOT – мультибрендовый магазин корейской косметики и космецевтики: "Твой проводник в мир красоты".

Телефон: +7 (3852) 71-72-44

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"Модный шаг": "На вечеринку или в офис, модный спорт или всегда актуальная классика – у нас есть всё, что может понравиться современной девушке. С 31.09.21 по 5.10.21 по промокоду "ЯУчитель" действует скидка 20%.

Телефон: +7-983-353-49-97

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XXXL – женская одежда больших размеров, с 48 по 74. Одежда производства Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Пекин. Натуральные ткани, современные модели. Брюки, блузы, кардиганы, платья.

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"Наша обувь": "Наша задача – обуть своего клиента (в хорошем смысле слова), правильно подобрав размер по полноте, удобству, сезонности и предназначению обуви. Делаем всё возможное, чтобы сотрудничество с покупателями было долгим и взаимовыгодным".

Телефон: +7-903-911-59-00

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Kids Time – одежда для мальчиков и девочек 0 до 14 лет. Огромный выбор моделей, фасонов и цветов, верхняя одежда на все сезоны.

Телефон +7-913-217-02-73

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