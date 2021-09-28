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Новости

Мой любимый учитель. До старта голосования на amic.ru осталось несколько дней

, ИА "Амител"
Редакция amic.ru читает письма об учителях, которые присылают читатели. Это очень трогательно
Школьный учитель / Фото из архива amic.ru

Школьный учитель / Фото из архива amic.ru

16 писем пришло в редакцию amic.ru на конкурс "Мой любимый учитель". Очень много трогательных и добрых слов в адрес своих педагогов присылают наши читатели. Спасибо всем, кто откликнулся! А мы напоминаем тем, кто ещё не успел: у вас осталось несколько дней, чтобы прислать рассказ о своём любимом учителе нам в редакцию. Пусть о нём и его талантах узнает весь мир. И, может быть, именно ваш герой получит приз от наших партнёров. 

Напомним, в преддверии Дня учителя amic.ru объявил традиционный конкурс "Мой любимый учитель". Мы ждём истории от наших читателей о самых важных в их жизни педагогах. Это может быть школьный учитель, а может быть педагог из вуза, колледжа или техникума. Расскажите о тех, кто помогает детям разворачивать крылья. Ваши слова благодарности станут лучшим для них подарком.

Как принять участие в конкурсе:

До 24:00 1 октября на электронную почту konkurs@amitel.ru пришлите рассказ о вашем любимом учителе и его фотографию. Не забудьте указать, в какой школе и каком городе или селе он работает.

С 2 по 4 октября на сайте amic.ru стартует онлайн-голосование. И вы, и ваши друзья, и все наши читатели смогут проголосовать за участников конкурса.

Победители получат ценные подарки.

В нашем призовом фонде:
– планшет от ТРЦ "Праздничный";
– сертификат на 5000 рублей от магазина "Наша обувь";
– тонометр от "Аптека Алтая";
– два сертификата по 2000 рублей от магазина "Модный шаг";
– сертификат на 3000 рублей от магазина детской одежды Kids Time;
– сертификат на 1000 рублей от магазина женской одежды XXXL;
– блендер от магазина "Эльдорадо";
– набор косметики от магазина IVISHOT.

О наших партнёрах:

ТРЦ "Праздничный" – территория шопинга и развлечений
Адрес: Балтийская, 16

"Эльдорадо" – магазин бытовой техники и электроники: "Скидки каждый день. Гарантия лучшей цены для всех покупателей".
Адрес: Балтийская, 16

"Аптека Алтая" – региональная аптечная сеть: "Мы предлагаем клиентам честные цены, грамотное консультирование, только качественные препараты, индивидуальный заказ лекарств. Выбирай родное".
Телефон: +7 (3852) 58-41-31

IVISHOT – мультибрендовый магазин корейской косметики и космецевтики: "Твой проводник в мир красоты".
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"Модный шаг": "На вечеринку или в офис, модный спорт или всегда актуальная классика – у нас есть всё, что может понравиться современной девушке. С 31.09.21 по 5.10.21 по промокоду "ЯУчитель" действует скидка 20%.
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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

28.09.2021 12:43
- гость -

Ну как в нашей стране проходят голосования уже все знают, так что..

28.09.2021 15:49
- гость -

Училась в 90-х в барнаульской школе №123. Да сих пор с восхищением и благодарностью вспоминаю учителя литературы Золотарёву Людмилу Александровну.
Как же интересно было на её уроках! Она так увлеченно и захватывающе рассказывала о писателям, о их жизни, произведениях, что звонок с урока воспринимался с досадой.
Некоторые писатели не нравились (тот же Маяковский), некоторые произведения казались скучными. И было заранее любопытно, как же Людмила Александровна сможет превратить скучное в интересное. И она это каждый раз делала! Она просто волшебница

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