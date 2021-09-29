Mamma Mia! Фото самой красивой спортивной телеведущей Италии

30-летняя итальянская журналистка и телерадиоведущая Дилетта Леотта давно будоражит зрителей итальянского ТВ. Девушка очень эффектно привлекает внимание к главным событиям итальянской Серии А, а также ведёт авторскую передачу о футболе, участвует в программах на радио, выступает ведущей на конкурсах красоты и музыкальном фестивале в Сан-Ремо. Журналистка не раз получала упрёки от коллег в том, что одевается слишком сексуально, но Леотту это ничуть не смущает, пишет sports.ru.

Девушка, помимо журналистики, увлекается плаванием, гольфом, теннисом и велоспортом. Любит готовить.