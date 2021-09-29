Mamma Mia! Фото самой красивой спортивной телеведущей Италии

30-летняя итальянская журналистка и телерадиоведущая Дилетта Леотта давно будоражит зрителей итальянского ТВ. Девушка очень эффектно привлекает внимание к главным событиям итальянской Серии А, а также ведёт авторскую передачу о футболе, участвует в программах на радио, выступает ведущей на конкурсах красоты и музыкальном фестивале в Сан-Ремо. Журналистка не раз получала упрёки от коллег в том, что одевается слишком сексуально, но Леотту это ничуть не смущает, пишет sports.ru.
Девушка, помимо журналистики, увлекается плаванием, гольфом, теннисом и велоспортом. Любит готовить.
Комментарии
А у нас вон какие шоу на ТВ? !!! А ведущие то какие!
29.09.2021 07:04
- гость -
у нас идиоты и крокодилы типа бузовой...
А как же Скабеева или Симоньян?
Ну судя по перечню она просто плавает в свободное время, иногда играет в гольф или теннис и катается на велосипеде, уж точно не занимается велоспортом - спорт это образ жизни, что-то нет ни одного спортивного фото, когда же она им увлекается.
и?
крашенные блондинки, с отросшими тёмными корнями волос, всегда выглядят пошло
Красатулечка, не то что некоторые бегемотихи, у которых шпик висит.
эх! а где же старое доброе: я бы вдул?! Куда катится мир!!!
29.09.2021 08:48
Z
Онанюга, когда вдуешь, тогда хвастайся. А сейчас иди мозоли натирай.
Вообще-то футбол сам по себе должен внимание привлекать, а не с помощью смазливой тётки.
29.09.2021 08:52
- гость -
Это было желание меня обидеть?)) ну не, не считаю онанизм чем-то фу-фу-фу, а от мозолей смазка помогает! ну и тема сисег не раскрыта все равно