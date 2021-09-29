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Mamma Mia! Фото самой красивой спортивной телеведущей Италии

, ИА "Амител"
Дилетта Леотта уже несколько лет заставляет смотреть футбольные передачи не отрываясь

30-летняя итальянская журналистка и телерадиоведущая Дилетта Леотта давно будоражит зрителей итальянского ТВ. Девушка очень эффектно привлекает внимание к главным событиям итальянской Серии А, а также ведёт авторскую передачу о футболе, участвует в программах на радио, выступает ведущей на конкурсах красоты и музыкальном фестивале в Сан-Ремо. Журналистка не раз получала упрёки от коллег в том, что одевается слишком сексуально, но Леотту это ничуть не смущает, пишет sports.ru

Девушка, помимо журналистики, увлекается плаванием, гольфом, теннисом и велоспортом. Любит готовить.

 

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

29.09.2021 07:04
- гость -

А у нас вон какие шоу на ТВ? !!! А ведущие то какие!

29.09.2021 08:12
- гость -

29.09.2021 07:04
- гость -

у нас идиоты и крокодилы типа бузовой...

29.09.2021 08:16
- гость -

А как же Скабеева или Симоньян?

29.09.2021 08:19
Яя

Ну судя по перечню она просто плавает в свободное время, иногда играет в гольф или теннис и катается на велосипеде, уж точно не занимается велоспортом - спорт это образ жизни, что-то нет ни одного спортивного фото, когда же она им увлекается.

29.09.2021 08:21
- гость -

и?

29.09.2021 08:39
гость

крашенные блондинки, с отросшими тёмными корнями волос, всегда выглядят пошло

29.09.2021 08:40
- гость -

Красатулечка, не то что некоторые бегемотихи, у которых шпик висит.

29.09.2021 08:48
Z

эх! а где же старое доброе: я бы вдул?! Куда катится мир!!!

29.09.2021 08:52
- гость -

29.09.2021 08:48
Z


Онанюга, когда вдуешь, тогда хвастайся. А сейчас иди мозоли натирай.

29.09.2021 09:05
- гость -

Вообще-то футбол сам по себе должен внимание привлекать, а не с помощью смазливой тётки.

29.09.2021 10:03
Z

29.09.2021 08:52
- гость -

Это было желание меня обидеть?)) ну не, не считаю онанизм чем-то фу-фу-фу, а от мозолей смазка помогает! ну и тема сисег не раскрыта все равно

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