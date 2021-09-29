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Мамин стежок: фонд "Облака" открыл швейный цех с комфортными условиями труда

, ИА "Амител"
Цель проекта – помочь найти работу и повысить доход женщинам с маленькими детьми или детьми-инвалидами

Фонд "Облака" запустил проект "Мамин стежок". Это женская текстильная фабрика по производству экосумок и экомешочков, тканевых масок и постельного белья. Проект призван помочь женщинам найти работу, повысить доход и уровень жизни.

Принять участие в проекте могут даже те, кто никогда не держал в руках иглу и нить: на фабрике оборудован учебный класс. Занятия проходят два раза в неделю по полтора-два часа. Обучение бесплатное. А после его окончания ученицам предоставят рабочие места – как в цехе, так и на дому. 

"Многие женщины в силу различных причин (необходимость сидеть с маленькими детьми, отсутствие образования, уход за инвалидом) не могут выйти на работу с полной занятостью. Благотворительный проект "Мамин стежок" призван дать им возможность дополнительного заработка", – пояснили представители фонда "Облака".

Цифры и факты 

За июль и август 2021 года в швейном цехе прошли обучение четыре группы женщин общей численностью 11 человек. Ученицы изготовили и передали в благотворительные магазины Charity Market и сторонним заказчикам продукцию общей стоимостью 91 765 рублей.

Заработная плата в цехе сдельная, то есть зависит от количества пошитых изделий. Так, в сентябре 2021 года размер общих выплат на две группы учениц составил 20 637 рублей. Кроме того, если это необходимо, швеи могут получить компенсацию за проезд до фонда и обратно – как в период обучения, так и во время работы.

График работы свободный. Женщины работают либо дома, либо на базе фабрики такое количество времени, которое они сами готовы выделить на это. Большинство учениц предпочитают раскраивать продукцию в цехе, так как там есть необходимое оборудование, а отшивать изделие уже дома.

Сумка со смыслом

Экосумки и экомешочки как основной товар выбраны не случайно. Одна из задач проекта – популяризировать концепцию осознанного потребления и внести свой вклад в сохранение окружающей среды. 

Экосумка от швейного цеха фонда "Облака" изготовлена из износостойкого, экологичного материала, который сохраняет форму даже после стирки или носки тяжёлых предметов. Каждая сумка имеет подкладку, которую удобно чистить без машинной стирки. Но главное её достоинство – в ней есть история.

"Каждая сумка сшита женщиной, которая проходит программу реабилитации в фонде "Облака". Она создаёт сумку своими руками по уникальной технологии, разработанной фондом, чтобы позаботиться о своих детях – иногда это дети-инвалиды – и нашей планете", – рассказали представители фонда "Облака".

Записаться на обучение можно по телефону: 8-913-276-46-77, в директеInstagram либо в офисе по адресу г. Барнаул, ул. Анатолия 97, 2 этаж (с 09:30 до 17:00 с понедельника по пятницу).

Добавим, что идея проекта "Мамин стежок" появилась после успешной реализации в 2019 году подобного проекта Charity bag. Тогда 15 подопечных женщин фонда "Облака" получили работу на дому; было изготовлено 1580 экосумок и 2890 экомешочков. Также одними из первых женщины здесь стали отшивать тканевые маски в период пандемии. 

Проект софинансируется Европейским Союзом при поддержке Impact Hub Moscow.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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