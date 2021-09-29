На Алтайском ИТ-форуме обсудят варианты цифровой "прокачки" региона

Цифровизация – одна из ведущих тенденций современной жизни. Внедрение новых технологий в различные сферы жизни и производства может значительно улучшить работу госорганов и качество жизни граждан. С целью поиска новых решений по цифровой трансформации на базе Алтайского регионального ИТ-форума пройдёт "Цифровая прокачка региона". Мероприятие запланировано на 8 октября.
Организаторами выступят АНО "Цифровая экономика" совместно с Министерством цифрового развития и связи Алтайского края. В мероприятии примут участие представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, коммерческих и общественных организаций и предприятий Алтайского края.
Результатом "прокачки" станут конкретные инициативы, которые сформируют направление цифрового развития региона. Планируется, что их реализуют в ближайшем будущем. Критерий для отбора – явный экономический или социальный эффект, отвечающий целям и задачам федеральных и региональных программ развития цифровой экономики.
Региональный ИТ-форум – крупнейшее ежегодное мероприятие Алтайского края в сфере информационных технологий. Организатором выступает комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке правительства Алтайского края в лице Министерства цифрового развития и связи Алтайского края, Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России (АПКИТ).
"Цифровая экономика" – автономная некоммерческая организация (АНО) – создана лидирующими высокотехнологичными компаниями, чтобы обеспечить продуктивный диалог бизнеса, научно-образовательных организаций и государства при реализации одноимённой национальной программы, в том числе путём поддержки общественно значимых проектов и инициатив в указанной сфере. В этом качестве организация поддержана администрацией президента РФ и правительством РФ.
IT-форум 2021 в Барнауле
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Комментарии
Какая цифровая прокачка региона? Через месяц снег повалит, технику и дворников готовьте, бездельники!
Как не было инициатив, так и нет за что Министру 200000 рублей платят?
Выучите уже определение цифровизации и автоматизации наконец. Цифровизация - автоматизация с применением искуственного интеллекта и никак иначе. Все что без ИИ - автоматизация. Нам до цифровизации как до луны пешком!
болтать о чем то надо... толку с них нету..
А тем временеим "Информационный ресурс ЕГАИС находится на реконструкции"
за что Министру 200000 рублей платят?
И медаль