Худеем с умом. Как сделать занятия фитнесом эффективными и безопасными

Сейчас часто можно встретить "экспертов" в фитнесе, которые проводят различные марафоны в социальных сетях, тренируют или дают свои рекомендации. Но многие их подопечные в итоге не достигают результатов или серьёзно подрывают своё здоровье.

Другая проблема – люди, которые тренируются самостоятельно. Часто они совершают много ошибок в методике и технике выполнения упражнений.

Как считает Наталья Зубкова, директор сети фитнес-клубов "Сафари-фитнес" и мастер спорта по лёгкой атлетике, начинать свой путь к изменению тела стоит с индивидуальной программы, составленной профессиональным тренером. Именно поэтому в клубе был создан проект "Революция тела", который предполагает контроль достижения вашей цели на всех этапах.

"С 2007 года ежегодно мы проводим проект "Революция тела". Наши участники совершенно комфортно, без голодовок и депрессий сбрасывали до 25 кг лишнего веса. Их самая главная награда – это подтянутая фигура, которой можно гордиться", – рассказала Наталья Зубкова.

"Революция тела" – это насыщенная программа для быстрого и безопасного снижения веса. Она включает в себя:

грамотную индивидуальную программу тренировок;

индивидуальные занятия с тренером в тренажёрном зале;

коррекцию и контроль питания;

лекции anti-age терапевта.

"Более тысячи участников прошли наши проекты. Цифра просто колоссальная. Каждый раз мы стараемся привнести что-то новое в проект. В этот сезон мы пригласили anti-age терапевта, который с медицинской стороны расскажет, как поддержать своё здоровье и добиться лучших результатов", – добавила Наталья Зубкова.

Новый проект стартует в клубах "Сафари-фитнес" 11 октября 2021 года. Вы тоже можете присоединиться к проекту и начать меняться к лучшему, тем более что сейчас действует лучшая цена на участие. Подробности уточняйте в клубах "Сафари-фитнес".

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