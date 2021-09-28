Эксперты назвали причину преждевременной смертности в России

Повышенный уровень холестерина в крови является причиной преждевременной смертности. Об этом заявил член правления Национального общества по изучению атеросклероза профессор Геннадий Коновалов.

Согласно его заявлению, которое приводит "Комсомольская правда", среди подростков в возрасте 15-19 лет 25% имеют повышенный уровень холестерина.

"Среди взрослого населения практически 80% людей имеют те или иные отклонения в липидном обмене, что приводит в конечном итоге к высокой смертности", – объяснил эксперт.

При этом доктор медицинских наук Оксана Драпкина подчеркнула, что наследственный повышенный уровень содержания холестерина в крови встречается чаще, чем считали специалисты. По её словам, подобная патология встречается один раз на 173 человека.