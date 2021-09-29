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Губернаторское обнуление. Новая Госдума примет закон от "создателей Конституции"

, ИА "Амител"
Принятие закона окончательно законсервирует политическую систему, уверены эксперты
Фото: duma.gov.ru

Фото: duma.gov.ru

27 сентября в обновлённую Госдуму, которая пока не провела ни одного заседания и даже не успела распределить ключевые посты, внесли резонансный законопроект. Если документ примут (а в этом почти нет никаких сомнений), то губернаторы вслед за президентом смогут обнулить свои сроки. В результате руководители регионов получат возможность избираться более двух раз подряд. Кстати, слово "губернатор" скоро тоже исчезнет из оборота: его заменят на нейтральное "глава". Для чего действующей власти понадобились такие поправки, и означает ли это, что некоторые губернаторы смогут "править пожизненно", разбирался amic.ru.

И снова – больше власти президенту

Новый закон предложили депутат ГД Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Соавторы поправок в российскую Конституцию стали разработчиками документа под названием "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ".

Законопроект отменяет ограничения на количество сроков нахождения у власти для главы регионов и унифицирует названия руководителей субъектов РФ. Больше никаких президентов Татарстана, губернаторов Свердловской области и мэров Москвы – все они должны называться "глава", отмечает политолог Илья Гращенков.

При этом закон может существенно ограничить политическую свободу региональных руководителей. Он прописывает обязательное согласование региональных начальников в сфере образования, здравоохранения, финансов, жилищного и строительного надзора. В свою очередь, региональным органам власти дадут возможность вмешиваться в права муниципалитетов, подчёркивает эксперт.

"Президент получит новые полномочия по отстранению губернаторов от власти. Получается, что у граждан возможностей менять власть будет меньше, а у президента – больше", – считает руководитель интернет-издания It’s My City Дмитрий Колезев.

Сменяемость власти – всё равно, что ЧП

Ещё одним нововведением станет синхронизация сроков полномочий главы региона и законодательного органа субъекта РФ. Теперь он повсеместно будет составлять пять лет. Впрочем, большинство территорий, в том числе и Алтайский край, уже давно перешли на эту модель.

Главным принципом действия системы публичной власти станет не "государственная и территориальная целостность", а "права и свободы граждан", сказано в документе. А в качестве обязательных принципов прописаны гласность и общественный контроль. Пока какой-либо конкретики за этими пунктами не просматривается. Насколько реально все заявления удастся реализовать, покажут уже ближайшие годы, считает Колезев.

Большинство аналитиков единодушны: нынешние поправки принимаются не под конкретного человека (мэра Москвы или главу Чечни, чьё максимально возможное время пребывания у власти по нынешнему закону подходит к концу, – прим. ред.), а ради сохранения системы в целом. Это, правда, не значит, что такое явление как "губернаторопад" (массовые отставки глав регионов в течение короткого срока, – прим. ред.) останется в прошлом.

"Отмена губернаторских сроков должна в первую очередь помочь мэру Москвы Сергею Собянину, полномочия которого заканчиваются в 2023 году. Но в целом это шаг по "цементированию" политического режима. Стабильность на федеральном уровне обеспечена несменяемостью президента до 2036 года, стабильность на региональном уровне – потенциальной несменяемостью глав субъектов. Сохранение статус-кво – главный приоритет политического режима: лучше ничего не менять", – полагает Колезев.

С ним солидарен Илья Гращенков. "Сменяемость власти, которая когда-то воспринималась как безусловное благо, теперь рассматривается едва ли не как чрезвычайное происшествие. Если всё работает – зачем что-то менять, считают в Кремле. Если губернатор проворовался сверх меры, допустил ЧП, вошёл в сильный конфликт с элитами – тогда да, его можно снять. Но это решит президент. А закладывать сменяемость власти в систему (через ограничение сроков) – только создавать лишнюю нестабильность. Приходится искать каких-то преемников, проводить какие-то выборы с не очень предсказуемым губернатором. Зачем? Пусть все сидят на своих местах", – отметил в интервью amic.ru политолог.

Предупреждение, выговор или увольнение?

Законопроект расширяет полномочия президента по увольнению глав субъектов "в связи с утратой доверия". Если раньше глава государства мог сделать это только в связи с выявлением фактов коррупции или конфликта интересов (требовалось официальное заключение правоохранительных органов), то теперь можно будет отстранить губернатора просто "в связи с утратой доверия", без расшифровки, то есть – произвольно. Кроме того, президент может применять к главе региона менее строгие взыскания – например, объявить ему предупреждение или выговор, прокомментировал amic.ru политтехнолог Константин Лукин.

А ещё из закона исчезла процедура отстранения губернатора от власти через голосование жителей региона. "Я не припомню случаев, когда такая процедура применялась бы в реальности, но даже само её наличие в действующем законодательстве, видимо, не вписывается в нынешнюю картину мира Кремля. Всё это дестабилизирующие факторы", – размышляет Дмитрий Колезев.

Есть в проекте любопытные нормы, относящиеся к осуществлению публичной власти в городах федерального значения – Москва, Санкт-Петербург, Севастополь. Например, муниципальный фильтр для выборов главы субъекта может быть усилен дополнительными ограничениями. И вообще, видимо, будет отдельный закон по осуществлению публичной власти в городах федерального значения, предполагает Гращенков.

Как бы они вообще не отказались от выборов

По факту обнуление сроков для губернаторов означает консервацию региональной власти на ближайшие два-три года. При этом последняя волна ротаций ожидается уже этой осенью. Команда запасных имеется, однако сейчас, в период неопределённости, федеральный центр предпочитает сделать ставку на уже опытные, проверенные кадры, уверен Константин Лукин.

Тем не менее эксперт уже до конца осени ждёт несколько губернаторских отставок. В числе кандидатов "на выход" – томский губернатор Сергей Жвачкин. Есть ещё одна важная деталь: глава региона после его отрешения от должности президентом пять лет не сможет претендовать на пост руководителя.

С коллегой согласен политолог Илья Гращенков. "Региональный корпус и вправду решили подморозить. Как бы на фоне нарастающей турбулентности власти, выборы и вовсе не отменили, как в 2004 году", – делает неутешительный вывод спикер.

Гращенков обращает внимание, что почти все последние губернаторы избирались с очень высокими результатами, получив в среднем по 70-80% голосов, что даёт им моральное право на непопулярные решения в рамках своих субъектов. Но в случае недовольства президент теперь может отстранить любого из них, не давая возможности составить фронду и пытаться переизбраться на протестной волне. При таком жёстком организационном подходе выборы становятся и вовсе формальностью, заключает эксперт.

"Муниципальный фильтр, централизация, уменьшение полномочий и встраивание глав в "вертикаль власти" не допускают никакой внесистемной конкуренции, даже повторение "казусов" 2018 года (когда на волне протеста народ избрал несколько губернаторов-спойлеров) при таком подходе – невозможно", – делает прогноз Лукин. Вместе с тем политтехнолог считает, что после выборов президента в 2024 году можно ожидать очередного смягчения: вполне возможно, что закон откорректируют и маятник качнётся уже в другую сторону: "Эти поправки принимаются с прицелом конкретно под трансфер власти. А вообще, несменяемость любого выборного лица – это плохо с точки зрения дальнейшего развития нашей политсистемы. Плюс у населения накапливается усталость от такого руководителя, да и он сам уже хуже справляется с обязанностями".

Поправки в законопроект – это только пробный шар, в дальнейшем нас ждёт ещё целая серия политических реформ, уверены эксперты. "Как один из вариантов развития событий – полная отмена выборов глав регионов. Взамен Кремль может пойти на возврат менее значительных кампаний – мэров городов, например. Не исключено, что ситуация будет развиваться в этом ключе", – заключает политолог.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

29.09.2021 06:48
- гость -

Больше никаких президентов Татарстана, губернаторов Свердловской области и мэров Москвы

В добавок надо и название страны поменять. А то Российская Федерация теперь звучит просто издевательски. Люди в своих регионах уже ничего не решают.

29.09.2021 07:36
- гость -

Да вы уже там наконец примите закон, что все места по наследству переходят!

29.09.2021 07:59
- гость -

Или продаются

29.09.2021 08:06
- гость -

А ещё места можно заслужить. Например, можно быть "банным мальчиком", а потом стать губернатором. Или можно быть "алтайской шпионкой" лёгкого поведения, а потом стать депутатом госдумы РФ.

29.09.2021 08:27
М

Как у протестунов мозг совмещает несовместимое? То им не нужны выборы, так как это не выборы, а тут им вдруг нужны выборы, потому что от них что-то зависит.
1.Сегодняшние выборы это выборы тех кого уже выбрали за нас. 2.Если президент сегодня представляет более прогосударственную часть элит (менее завязанных на Запад), значит пусть ставит и убирает губеров, ему виднее.
А до настоящих выборов нашему обществу еще расти и расти.

29.09.2021 08:28
- гость -

Это срам какой-то, а не власть.

29.09.2021 08:33
- гость -

29.09.2021 08:27
М------------------"А до настоящих выборов нашему обществу еще расти и расти."--------------Поясните что такое настоящие выборы и в какой стране общество до них доросло?

29.09.2021 08:39
- гость -

Тогда уж правильно будет не" избираться" на несколько сроков , а "назначаться" .

29.09.2021 09:28
- гость -

08:06
На каком основании вы в отношении человека выдвигаете грязные обвинения? Это потому что вам Анальный так сказал? Вор и преступник.

29.09.2021 10:05
- гость -

29.09.2021 09:28
- гость -
На каком основании вы в отношении человека выдвигаете грязные обвинения? Это потому что вам Анальный так сказал? Вор и преступник.

Своими глазами всё видели!

29.09.2021 12:02
- гость -

Глубже Россия погружается во времена феодализма.
"Сменяемость власти, которая когда-то воспринималась как безусловное благо, теперь рассматривается едва ли не как чрезвычайное происшествие"
Только вами,ПЖИВ,это так и рассматривается.
Действительно,зачем менять систему-ведь эта система даёт воровать и обдирать народ до нитки.

29.09.2021 12:51
гость

Если губернатор проворовался сверх меры, допустил ЧП, вошёл в сильный конфликт с элитами – тогда да, его можно снять.
Серьезно???? сверх меры?

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