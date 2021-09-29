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Новости

Организатора восхождения на Эльбрус, в котором погибли пять человек, арестовали

, ИА "Амител"
Денис Алимов проведёт под стражей 1 месяц и 28 суток
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Нальчикский городской суд поместил под стражу на 1 месяц и 28 суток Дениса Алимова, организатора восхождения на Эльбрус 23 сентября, где погибли пять человек. По данным следствия, причиной гибели стало переохлаждение.

Как сообщает ТАСС, сторона защиты ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. В свою очередь, Алимов, в ходе заседания полностью признавший свою вину, рассказал, что практически с каждым участником группы восхождения общался лично и хотел бы поддержать родственников погибших.

"Для меня лично сейчас является очень важным общение с родственниками погибших, потому что практически с каждым из погибших я имел личное общение в течение полугода и более, руководя подготовкой к этому восхождению и, естественно, я знаю лично погибших девушек. Соответственно, для меня очень важно общение с их родственниками, для того чтобы оказать им какую-то моральную поддержку. Естественно, признаю свою вину – как организатор восхождения я не смог уберечь их от гибели, наступившей в связи с погодными условиями. <...> Я считаю своим моральным долгом продолжить общение с родственниками, оказывая и материальную, и моральную помощь, и поддержку", – заявил Алимов.

Он также добавил, что, помимо восхождений на Эльбрус, занимается организаций других горных туров, горнолыжных выездов и ски-туров, а также экскурсий на байдарках.

Напомним, 23 сентября группа альпинистов из 19 человек запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий при восхождении на Эльбрус. В результате инцидента погибли пять человек.

Как позднее заявил старший гид группы, ответственность за произошедшее находится на "стечении обстоятельств". Согласно плану, группа должна была спуститься с вершины до ухудшения погоды – по прогнозам, оно начиналось спустя два часа после того, как туристы покорят Эльбрус, а спустя ещё три часа погода должна была ухудшиться окончательно. Однако шторм начался сразу после подъёма на вершину.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

29.09.2021 08:20
- гость -

Жаль всех. Однако шли добровольно

29.09.2021 09:06
Анна

Хотели острых ощущений - получили. Не понимаю, почему так много разговоров вокруг темы. Люди осознанно идут на риск. Я на аттракционах стала бояться кататься, как дети появились. А тут в составе группы мать-одиночка пошла покорять Эльбрус.... Ребенок остался сиротой. Без комментариев.

29.09.2021 09:11
- гость -

Впредь со всех восходящих расписку - иду добровольно, о последствиях уведомлен, во всем винить только меня.

29.09.2021 09:54
- гость -

Я бы поспорил с комментаторами! Одно дело, когда на восхождение идет альпинист - профессионал, т.к. он действительно, осознанно рискует жизнью и понимая это, ответственно готовится и просчитывает все возможные нюансы. Другое дело туристы.
Эти люди имеют низкий уровень знаний и подготовки. Они полностью надеются на проводника, его знания и опыт! Они уверены, что с ними грамотный человек и он им поможет советом и делом.

29.09.2021 10:16
- гость -

Сам организатор и инструкторы ответственны за группу.То что случились смерти на склоне это их ошибки.

29.09.2021 10:50
- гость -

Если взрослые люди не способны оценить риск подобных "экскурсий", зачем они туда идут? А если оценили верно, то...се ля ви.
То же самое у нас в горном на рафтах не редки несчастные случаи.
Стихия

29.09.2021 12:01
Жоржик

29.09.2021 09:54
- гость -

Восхождение - это экстрим. Захотели экстрима - ваше право, но не надо кого-то в этом винить. Проводник - да, он путь укажет, но риск остается и проводник его никак не уберет, это выбор личный каждого восходящего. Готов рискнуть и возможно сдохнуть на пути к вершине - идешь, не готов - сиди дома.

29.09.2021 12:56
- гость -

не способны оценить риск подобных "экскурсий", зачем они туда идут?

точно.. а потом кто то сидеть должен

29.09.2021 13:20
- гость -

Сам организатор и инструкторы ответственны за группу.То что случились смерти на склоне это их ошибки.

Сразу говорили в новостях, что с группой было 4 гида (?), а должно быть не меньше 11 проводников на такую группу.
PS, надолго им такого экстрима хватит?

29.09.2021 13:31
- гость -

11 на 19 человек??? Не многовато?
Это, практически , к каждому индивидуальный гид приставлен, поди ещё и рюкзакиледорубы тащить должны за "экскурсантов"?

29.09.2021 13:37
- гость -

поди ещё и рюкзакиледорубы тащить должны за "экскурсантов"?
ну можно.. а еще пусть сходит. потом расскажет

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