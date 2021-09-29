Организатора восхождения на Эльбрус, в котором погибли пять человек, арестовали

Нальчикский городской суд поместил под стражу на 1 месяц и 28 суток Дениса Алимова, организатора восхождения на Эльбрус 23 сентября, где погибли пять человек. По данным следствия, причиной гибели стало переохлаждение.

Как сообщает ТАСС, сторона защиты ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. В свою очередь, Алимов, в ходе заседания полностью признавший свою вину, рассказал, что практически с каждым участником группы восхождения общался лично и хотел бы поддержать родственников погибших.

"Для меня лично сейчас является очень важным общение с родственниками погибших, потому что практически с каждым из погибших я имел личное общение в течение полугода и более, руководя подготовкой к этому восхождению и, естественно, я знаю лично погибших девушек. Соответственно, для меня очень важно общение с их родственниками, для того чтобы оказать им какую-то моральную поддержку. Естественно, признаю свою вину – как организатор восхождения я не смог уберечь их от гибели, наступившей в связи с погодными условиями. <...> Я считаю своим моральным долгом продолжить общение с родственниками, оказывая и материальную, и моральную помощь, и поддержку", – заявил Алимов.

Он также добавил, что, помимо восхождений на Эльбрус, занимается организаций других горных туров, горнолыжных выездов и ски-туров, а также экскурсий на байдарках.

Напомним, 23 сентября группа альпинистов из 19 человек запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий при восхождении на Эльбрус. В результате инцидента погибли пять человек.

Как позднее заявил старший гид группы, ответственность за произошедшее находится на "стечении обстоятельств". Согласно плану, группа должна была спуститься с вершины до ухудшения погоды – по прогнозам, оно начиналось спустя два часа после того, как туристы покорят Эльбрус, а спустя ещё три часа погода должна была ухудшиться окончательно. Однако шторм начался сразу после подъёма на вершину.