Симоньян призвала ужесточить наказание YouTube за "цензуру" RT на площадке

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к российским законодателям с просьбой ужесточить наказание IT-гигантам за цензуру российских СМИ. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
"Уважаемые законодатели! Не могли бы вы, пожалуйста, принять такое законодательство, чтобы Роскомнадзор не был вынужден смешить искандеры, грозя Google штрафом аж в 15 тысяч евро? Или хотя бы объясните, почему Франция может штрафовать Google на полмиллиарда тех же евро, а мы не можем", – написала Симоньян.
Также главред посетовала на действия российских законодателей. По её мнению, "никто из патриотического лагеря эту логику осмыслить не может".
Причиной поста Симоньян стала блокировка платформой двух немецких аккаунтов RT. Как объяснили в YouTube, телеканал систематически нарушал требования по публикации информации о коронавирусе. После заморозки первого канала RT обошёл ограничения, создав новый аккаунт.
Комментарии
блокировка платформой двух немецких аккаунтов RT
А зачем мы со своих налогов оплачиваем работу RT которая немецкие аккаунты создает? Что больше деньги девать некуда?
почему Франция может штрафовать гугл на полмиллиарда
Потому что Франция крутая
Случайно вчера вкючил первый. Там бывший прапоршик.
Меня стошнило.
что за прапорщик?
телеканал систематически нарушал требования по публикации информации о коронавирусе
А нарушать не нужно чужих правил, привыкли на исторической родине к вседозволенности.
Меня стошнило.
Мамка не сильно ругала? Или успел прибрать?
Я же оветил: с ведром.
Маргарита Симоньян-лучшая журналистка России.Прочитайте её биографию.Ни за какие деньги не захотела остаться в сша,где там жила во время полугодовой стажировки в 16-ти летнем возрасте.С 20 лет была военным(!!!) корреспондентом на Кавказе.Вела прямые репортажи,освещая события а Беслане.Создала российскую империю СМИ,вещающую на весь мир.
PS А навальный против неё-это кусочек вонючего засохшего собачьего кала,продажная подстилка Запада.
09:02
- гость -
Карабах чей?
29.09.2021 09:02
- гость - зачтено, иди, купи себе печеньку
Солидарен с Ютубом на 10000%
Симоньян махровая пропаганда режима
Карабах начался после принудительной вырубки виноградников, после введения закона о борьбе с пьянством и алкоголизмом.
29.09.2021 09:11
- гость -
Ответь мне, милый ребенок. РТ - это шлак? Зачем ты это смотрел?
Популярный блогер из сша Саня во Флориде крайне осторожно касается темы пандемии,замаскировывая фразы типа "укольчики сами знаете от чего" и " известная болезнь",предостерегаясь от бана.Называет эту цензуру балаганом или дурдомом.
29.09.2021 09:14
- гость -
Как говорил Борменталь: - "Так ведь других же нет!".
Вот никаких и не читайте.
Ну почему же?Есть аналогичные в мире:би-би-си,си-эн-эн,дойче велле,эль джазира.Там правду матку режут только шуба заворачивается.
29.09.2021 09:30
то 09:24
Вот вы всё и перечисли, забыв газету "Правда",
По евроньюс сегодня навального упомянули."Подтвердили", что он был отравлен боевым армейским веществом под названием "Новичок".И для кого эту белиберду "подают"?Чтобы убить комара в квартире,надо сбегать в гараж, принести кувалду и хрястнуть в то место где находится данный комар.
Газету "Правда" мне положили один раз в почтовый ящик аккурат перед выборами.
29.09.2021 09:41
- гость -
А меня ею пичкали с 7-лет, Как читать научился в 1969-ом.
29.09.2021 09:46
- гость - А меня ею пичкали с 7-лет
И что? Большинство уехавших в начале 90-х в США говорили, что с удивлением обнаружили, что всё, что писала о США газета "Правда", оказалось правдой. Если Вы этого не поняли до сих пор, пора бы повзрослеть. А то всё бегаете с мантрами 80-х - 90-х о "советской пропаганде" и "честной, чистой и правдивой" западной журналистике. В вопросах пропаганды нашим государственным СМИ до западных ох как далеко. А процентов 95 СМИ в России вообще откровенно прозападные, что нужно немедленно прекращать, и не вегетарианскими методами типа объявления иноагентом, а полным запрещением.
Я читать начал с "Мурзилки",потом перешёл на "Пионерскую правду".А просто "Правду" не читал:неинтересная она,скучная.
Призываю защитить бобров от симоньян!
Т.е. когда Гугл удаляет "Умное голосование" это хорошо, а когда РТ - это плохо?
Л - лицемение
29.09.2021 09:02
- гость -
А Симоньян всегда была хабалкой с низкой социальной ответственностью и паразитом-пропагандистом. Из нее журналист как из жабы журавль.
Призываю защитить бобров от симоньян!
Зачем? В Алтайском крае их последее время просто тьма.