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Новости

Симоньян призвала ужесточить наказание YouTube за "цензуру" RT на площадке

, ИА "Амител"
По мнению главного редактора телеканала, штрафы в "15 тысяч евро" не страшны IT-гигантам
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к российским законодателям с просьбой ужесточить наказание IT-гигантам за цензуру российских СМИ. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

"Уважаемые законодатели! Не могли бы вы, пожалуйста, принять такое законодательство, чтобы Роскомнадзор не был вынужден смешить искандеры, грозя Google штрафом аж в 15 тысяч евро? Или хотя бы объясните, почему Франция может штрафовать Google на полмиллиарда тех же евро, а мы не можем", – написала Симоньян.

Также главред посетовала на действия российских законодателей. По её мнению, "никто из патриотического лагеря эту логику осмыслить не может".

Причиной поста Симоньян стала блокировка платформой двух немецких аккаунтов RT. Как объяснили в YouTube, телеканал систематически нарушал требования по публикации информации о коронавирусе. После заморозки первого канала RT обошёл ограничения, создав новый аккаунт.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

29.09.2021 08:23
- гость -

блокировка платформой двух немецких аккаунтов RT

А зачем мы со своих налогов оплачиваем работу RT которая немецкие аккаунты создает? Что больше деньги девать некуда?

29.09.2021 08:24
гость

почему Франция может штрафовать гугл на полмиллиарда

Потому что Франция крутая

29.09.2021 08:30
- гость -

Случайно вчера вкючил первый. Там бывший прапоршик.
Меня стошнило.

29.09.2021 08:40
- гость -

что за прапорщик?

29.09.2021 08:42
гость

телеканал систематически нарушал требования по публикации информации о коронавирусе

А нарушать не нужно чужих правил, привыкли на исторической родине к вседозволенности.

29.09.2021 08:47
- гость -

Меня стошнило.

Мамка не сильно ругала? Или успел прибрать?

29.09.2021 08:53
- гость -

Я же оветил: с ведром.

29.09.2021 09:02
- гость -

Маргарита Симоньян-лучшая журналистка России.Прочитайте её биографию.Ни за какие деньги не захотела остаться в сша,где там жила во время полугодовой стажировки в 16-ти летнем возрасте.С 20 лет была военным(!!!) корреспондентом на Кавказе.Вела прямые репортажи,освещая события а Беслане.Создала российскую империю СМИ,вещающую на весь мир.
PS А навальный против неё-это кусочек вонючего засохшего собачьего кала,продажная подстилка Запада.

29.09.2021 09:05
- гость -

09:02
- гость -
Карабах чей?

29.09.2021 09:08
Пацифист

29.09.2021 09:02
- гость - зачтено, иди, купи себе печеньку

29.09.2021 09:11
- гость -

Солидарен с Ютубом на 10000%
Симоньян махровая пропаганда режима

29.09.2021 09:14
- гость -

Карабах начался после принудительной вырубки виноградников, после введения закона о борьбе с пьянством и алкоголизмом.

29.09.2021 09:14
- гость -

29.09.2021 09:11
- гость -

Ответь мне, милый ребенок. РТ - это шлак? Зачем ты это смотрел?

29.09.2021 09:22
- гость -

Популярный блогер из сша Саня во Флориде крайне осторожно касается темы пандемии,замаскировывая фразы типа "укольчики сами знаете от чего" и " известная болезнь",предостерегаясь от бана.Называет эту цензуру балаганом или дурдомом.

29.09.2021 09:24
- гость -

29.09.2021 09:14
- гость -
Как говорил Борменталь: - "Так ведь других же нет!".
Вот никаких и не читайте.

29.09.2021 09:30
то 09:24

Ну почему же?Есть аналогичные в мире:би-би-си,си-эн-эн,дойче велле,эль джазира.Там правду матку режут только шуба заворачивается.

29.09.2021 09:34
- гость -

29.09.2021 09:30
то 09:24
Вот вы всё и перечисли, забыв газету "Правда",

29.09.2021 09:38
- гость -

По евроньюс сегодня навального упомянули."Подтвердили", что он был отравлен боевым армейским веществом под названием "Новичок".И для кого эту белиберду "подают"?Чтобы убить комара в квартире,надо сбегать в гараж, принести кувалду и хрястнуть в то место где находится данный комар.

29.09.2021 09:41
- гость -

Газету "Правда" мне положили один раз в почтовый ящик аккурат перед выборами.

29.09.2021 09:46
- гость -

29.09.2021 09:41
- гость -
А меня ею пичкали с 7-лет, Как читать научился в 1969-ом.

29.09.2021 10:04
- гость -

29.09.2021 09:46
- гость - А меня ею пичкали с 7-лет
И что? Большинство уехавших в начале 90-х в США говорили, что с удивлением обнаружили, что всё, что писала о США газета "Правда", оказалось правдой. Если Вы этого не поняли до сих пор, пора бы повзрослеть. А то всё бегаете с мантрами 80-х - 90-х о "советской пропаганде" и "честной, чистой и правдивой" западной журналистике. В вопросах пропаганды нашим государственным СМИ до западных ох как далеко. А процентов 95 СМИ в России вообще откровенно прозападные, что нужно немедленно прекращать, и не вегетарианскими методами типа объявления иноагентом, а полным запрещением.

29.09.2021 10:21
- гость -

Я читать начал с "Мурзилки",потом перешёл на "Пионерскую правду".А просто "Правду" не читал:неинтересная она,скучная.

29.09.2021 11:04
- гость -

Призываю защитить бобров от симоньян!

29.09.2021 12:25
- гость -

Т.е. когда Гугл удаляет "Умное голосование" это хорошо, а когда РТ - это плохо?
Л - лицемение


29.09.2021 09:02
- гость -

А Симоньян всегда была хабалкой с низкой социальной ответственностью и паразитом-пропагандистом. Из нее журналист как из жабы журавль.

29.09.2021 13:46
- гость -

Призываю защитить бобров от симоньян!

Зачем? В Алтайском крае их последее время просто тьма.

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