Симоньян призвала ужесточить наказание YouTube за "цензуру" RT на площадке

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к российским законодателям с просьбой ужесточить наказание IT-гигантам за цензуру российских СМИ. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

"Уважаемые законодатели! Не могли бы вы, пожалуйста, принять такое законодательство, чтобы Роскомнадзор не был вынужден смешить искандеры, грозя Google штрафом аж в 15 тысяч евро? Или хотя бы объясните, почему Франция может штрафовать Google на полмиллиарда тех же евро, а мы не можем", – написала Симоньян.

Также главред посетовала на действия российских законодателей. По её мнению, "никто из патриотического лагеря эту логику осмыслить не может".

Причиной поста Симоньян стала блокировка платформой двух немецких аккаунтов RT. Как объяснили в YouTube, телеканал систематически нарушал требования по публикации информации о коронавирусе. После заморозки первого канала RT обошёл ограничения, создав новый аккаунт.