Дочь Ларисы Гузеевой рассказала о состоянии матери

Дочь телеведущей Ларисы Гузеевой, Ольга Бухарова, рассказала о состоянии здоровья матери. По её словам, с ней "всё в порядке".

"Как мне надоело уже отвечать на все эти сообщения. С мамой всё в порядке", – написала дочь актрисы в Instagram.

27 сентября Ларису Гузееву госпитализировали с подозрением на коронавирус и поражением почек. За несколько дней до этого ей стало плохо, у неё появился кашель и поднялась температура. Медики оценивали её состояние как тяжёлое. Затем врачи подтвердили, что ведущая программы "Давай поженимся!" заразилась коронавирусом. При этом, по данным источника "Известий", Гузеева не находится в реанимации, по анализам у неё "не так всё плохо".