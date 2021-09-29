"Русская Медиагруппа" презентовала экологический проект "Миссия Красоты"

Презентация нового проекта "Миссия красоты" от "Русской Медиагруппы" состоялась 23 сентября 2021 года. Проект создан как межиндустриальная платформа для объединения усилий представителей медиа и музыкальной индустрии, бьюти-брендов и волонтёров по сохранению экологии и популяризации идей бережного отношения к окружающей среде.

В рамках презентации проекта прошла экологическая бизнес-сессия "Экологическое мышление и новые реалии устойчивого развития в бизнесе". В ней приняли участие управляющий директор "Русской Медиагруппы" Дмитрий Медников, председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, председатель Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев, главный редактор Cosmopolitan Beauty Юлия Лапшина, бренд-директор Garnier Элеонора Окумуш, директор по маркетингу и стратегическому развитию АО "Русский продукт" Наталия Голубович, певица Вера Брежнева, певица, ведущая Ольга Бузова. Модератор беседы – креативный продюсер "Русской Медиагруппы" Снежина Кулова. Почётным гостем презентации стала бразильская супермодель Алессандра Амбросио, известная своим внимательным отношением к экологии.

Решение "Русской Медиагруппы" сконцентрироваться на проблемах экологии продиктовано сложившейся в мире экологической ситуацией.

"Мы пока только на пути развития, осознанности – идём к ней маленькими шагами. Но главное, что мы начали этот путь. Если мы понимаем, для чего мы это делаем, нам будет проще делать маленькие шаги, которыми мы идём в сторону здоровой планеты", – обратилась к участникам бизнес-сессии Вера Брежнева.

Важным шагом в решении экологических проблем станут простые повседневные экологичные привычки, которые может соблюдать каждый. Именно на популяризацию этой идеи нацелена сегодня "Русская Медиагруппа", планирующая привить своей многомиллионной аудитории принципы бережного отношения к окружающей среде.

"Я окончила факультет географии и геоэкологии в Санкт-Петербурге и знаю, насколько важно следить за экологией. Улучшить экоситуацию нетрудно, надо просто начать с себя. Это очевидные вещи, но об этом важно говорить. Потому что если ты не скажешь – тебя не услышат. Когда-нибудь мы достучимся до всех сердец и умов", – прокомментировала тему Ольга Бузова.

Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов подписал с "Русской Медиагруппой" открытый Меморандум, в котором сформулировано десять экологических заповедей.

"Надеюсь, к нашей инициативе будет присоединяться всё больше людей, в том числе артистов и других лидеров общественного мнения. Экологическая культура – это базовый элемент, меняющий сознание. Будь ты чиновник, акционер, топ-менеджер, лидер общественного мнения – важно, как ты относишься к миру, какой пример ты подаёшь. Через сознание мы экологизируем общество", – добавил Рашид Исмаилов.

Проект "Миссия красоты" нацелен в том числе и на межиндустриальное взаимодействие. Так, сфера красоты сейчас берёт новые векторы развития – на экологичное производство и осознанное потребление. "Русская Медиагруппа" считает очень важным поддержать этот тренд. А также показать, что красота и забота об окружающей среде – вещи неразрывно связанные.

Проект "Миссия Красоты" реализуется в рамках направления "Русская Медиагруппа: Creative & Business" и является частью программы Года экологии в русской музыке, который холдинг объявил на площадке ВЭФ-2021.

В Барнауле "Русскую Медиагруппу" представляют Русское Радио 105.4 FM и DFM 102.4.

В состав холдинга "Русская Медиагруппа" входит пять радиостанций: "Русское Радио" (3 150 городов охвата), Хит FM (850 городов охвата), Радио MAXIMUM (350 городов охвата), DFM (1 030 городов охвата) и Радио Monte Carlo (189 городов охвата), а также телеканал RU.TV, представленный в пакетах всех крупнейших операторов внеэфирного ТВ на общую абонентскую мощность более 40 млн домохозяйств. Суммарный охват радиостанций холдинга по России составляет более 33,3 миллиона слушателей ежемесячно. Телеканал RU.TV насчитывает 30,8 миллиона телезрителей по всей России и является одним из крупнейших музыкальных телеканалов в стране.*

*Исследования Mediascope, Radio Index – Россия 100+. Октябрь 2020 – Март 2021 (+Zodiac); TV Index Plus – Россия 0+. Март-Май 2021, 4+.