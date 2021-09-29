Алтайское село зарастает мусором из-за задержек с вывозом ТКО

Алтайское село Косиха утопает в мусоре после смены оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Уже два месяца мусор отсюда вывозят с задержками.
Как сообщает "Толк", одна из жительниц райцентра рассказала, что мусор с их площадки вывозят по пятницам, однако 24 сентября машина не приехала – её дождались только в ночь на понедельник. Контейнеры в итоге переполнились и сложенные рядом с баками пакеты с отходами тут же растаскивали по округе собаки, "превращая весь микрорайон в одну общую помойку". При этом сельчане считают, что вывозить мусор следует чаще, чем раз в неделю, так как контейнеры заполняются гораздо быстрее.
Вывозом мусора в этом населённом пункте с июня 2021 года занимается компания "Экосоюз", однако на деле ТКО вывозит подрядная организация "Вторичные материальные ресурсы". Глава сельской администрации Максим Гусев подтвердил, что в Косихе и в самом деле нарушили график вывоза отходов на минувшей неделе. Гусев отметил, что у сельсовета есть нарекания к работе нового оператора. В компании "Вторичные материальные ресурсы" изданию при этом рассказали, что нарушение графика связано с поломкой двух машин.
Напомним, Косиха относится к Барнаульской зоне по обращению с ТКО. С начала июня новым регоператором здесь должна была стать ООО "ЭКО-Утилизация", однако в краевом Минстрое отказались подписывать договор с компанией, так как в установленный срок она не предоставила необходимые документы. В итоге регоператором стала компания "Экосоюз".
Комментарии
Нужно тарифы повысить
Так чиновники, когда повышалась оплата за вывоз мусора и заставили платить даже сельских жителей, верещали из каждого утюга, что это принесет прибыль операторам, которые закупят технику, будут вывозить отходы вовремя и регулярно! Будет построен полигон по переработке отходов...
Я тогда говорил, что вся мусорная реформа будет закончена после повышения оплаты!
Ну и где реформа? Всё валяется, никто не убирает. Скажите, зачем надо было менять власть с социалистической на капиталистическую?
социалистической на капиталистическую?
Так жрать нечего было!
Значить тарифа хватает даже на то, что бы подрядчик себе субподрядчика нанял. И каждому свой процент прибыли идет...
Значить тарифа хватает даже на то, что бы подрядчик себе субподрядчика нанял.
Да в таких сферах обычно подрядчик - виртуальная фирма принадлежащая лицам связанными с чиновниками.
Да уж. и гостиницы в Косихе хуже чем в тюрьме
гостиницы в Косихе хуже чем в тюрьме
Американской тюрьме?
29.09.2021 13:41
- гость -
гостиницы в Косихе хуже чем в тюрьме
Американской тюрьме?
бутина жаловалась, что ей там мясо не каждый день давали. Посидела бы она в тюрьме на родине, рожа бы поменьше была.
29.09.2021 12:40
- гость -
А почему ты не сдох?
29.09.2021 12:40 кто не работает, тот не ест, слышал такое? Сейчас правда все наоборот, захапал на приватизации заводик или шахту и живи потом спокойно, только не забывай крыше отстёгивать.
У нас в Боровихе Первомайского района вообще красота. Вся деревня вывозит мусор в лес, и не только мелкий, но и быт.приборы - холодильники, газ.плиты и проч. И никто никаких субботников не проводит, как в Барнауле, лес не чистит. Там даже метра нет чистой территории, всё завалено. И нет проблем, все довольны. У вас там что, в Косихе леса нет?