Алтайское село зарастает мусором из-за задержек с вывозом ТКО

Алтайское село Косиха утопает в мусоре после смены оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Уже два месяца мусор отсюда вывозят с задержками.

Как сообщает "Толк", одна из жительниц райцентра рассказала, что мусор с их площадки вывозят по пятницам, однако 24 сентября машина не приехала – её дождались только в ночь на понедельник. Контейнеры в итоге переполнились и сложенные рядом с баками пакеты с отходами тут же растаскивали по округе собаки, "превращая весь микрорайон в одну общую помойку". При этом сельчане считают, что вывозить мусор следует чаще, чем раз в неделю, так как контейнеры заполняются гораздо быстрее.

Вывозом мусора в этом населённом пункте с июня 2021 года занимается компания "Экосоюз", однако на деле ТКО вывозит подрядная организация "Вторичные материальные ресурсы". Глава сельской администрации Максим Гусев подтвердил, что в Косихе и в самом деле нарушили график вывоза отходов на минувшей неделе. Гусев отметил, что у сельсовета есть нарекания к работе нового оператора. В компании "Вторичные материальные ресурсы" изданию при этом рассказали, что нарушение графика связано с поломкой двух машин.

Напомним, Косиха относится к Барнаульской зоне по обращению с ТКО. С начала июня новым регоператором здесь должна была стать ООО "ЭКО-Утилизация", однако в краевом Минстрое отказались подписывать договор с компанией, так как в установленный срок она не предоставила необходимые документы. В итоге регоператором стала компания "Экосоюз".