Спасателей привлекли к поискам мужчины, пропавшего в горах Алтая в середине сентября

Спасатели поисково-спасательного отряда занимаются поисками 38-летнего мужчины, пропавшего в горах Алтая. Об этом сообщает портал "Новости Горного Алтая".

Около девяти часов утра 13 сентября он ушёл из охотничьей избушки, расположенной в урочище Нырна Чойского района, в лес и пропал. Местонахождение мужчины неизвестно до сих пор.

В урочище Нырна для проведения поисково-спасательных работ отправили группу из пяти человек на автомобиле повышенной проходимости.

По информации регионального главка МЧС, поисковые работы продолжаются, но пока они не принесли никаких результатов.

Ранее сообщалось, что 14-летний подросток пропал в Барнауле. Позднее поисковики сообщили, что мальчик нашёлся.