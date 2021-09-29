На Алтае пьяный сельчанин угнал автомобиль, чтобы съездить к возлюбленной

В Благовещенском районе молодой человек угнал автомобиль и попался полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, 25-летний безработный мужчина шёл домой в нетрезвом состоянии и у одного из домов заприметил машину ВАЗ-2106, у которой ключи находились в замке зажигания.

"Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что на момент совершения преступления мало отдавал отчёт своим действиям и просто захотел прокатиться до соседней деревни, чтобы увидеть свою любимую девушку", – отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".