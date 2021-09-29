Прокачать цифру. Чем готовы удивлять строителей и производителей ведущие игроки IТ-отрасли

5 октября стартует крупнейший ежегодный IT-форум Алтайского края. В его рамках пройдёт цифровая "прокачка" региона. Её результатом станут конкретные шаги по применению цифровых технологий и платформенных решений в ближайшем будущем. На форуме обсудят информационные модели в строительстве, защиту персональных данных и многие другие актуальные вопросы.

О потенциале региона и возможностях IТ-отрасли amic.ru рассказал Владимир Графеев, руководитель рабочей группы по подготовке форума , директор компании "НТЦ Галэкс", которая является техническим партнёром форума.

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– Владимир Алфиевич, в этом году форум проходит в гибридном формате, который подразумевает включение онлайн-площадок с дискуссиями во время живой работы секций. Виртуальный опыт прошлого года не нашёл отклика?

– По итогам прошлого года мы поняли, что именно личное участие даёт больше шансов для продвижения идей и налаживания контактов. Экономический эффект от живых встреч также выше. В этом году форум пройдёт в концертном зале АлтГУ, который рассчитан на 500 человек. По нынешним правилам его заполняемость составит 250 человек. Регистрация на участие, как очное, так и заочное, продолжается. Информационная рассылка для производителей проводится через ТПП федеральную и Алтайского края, предпринимателей – через Союз промышленников региона, соседние регионы – через Министерство цифрового развития. Мы хотим видеть на площадке наше профессиональное сообщество – руководителей IT-служб, экспертов на узкоспециализированные секции.

– IТ-форум проходит в нашем регионе в 14-й раз. Какие изменения произошли с ним за это время?

– Идея проведения первого форума принадлежала SIO-клубу. Мы поддержали их, провели встречу и далее пошли параллельными путями. Основная задача мероприятий SIO-клуба – обмен опытом между IT-директорами различных предприятий. У нашего форума – показать, как с помощью новых информационных технологий и современных тенденций можно решать проблемы в различных сферах, будь то "социалка", управление или же производство.

Все идеи направлены на первое лицо предприятия, которое принимает решение. Поскольку во главу угла встаёт вопрос экономической целесообразности нововведений – потребуется отвлечение денег и человеческого ресурса. Экономически выгодные идеи могут идти вразрез с видением IT-директора.

– Изменилось ли количество и наполнение секций?

– Количество секций остаётся примерно одинаковым. Так, длительное время работала отдельно секция для органов государственной власти, где её представители обменивались опытом. Но потом они решили принимать участие в работе других секций – их опыт также оказался полезен им.

На нашей площадке представлены те идеи, которые дают возможность что-то улучшать в экономике, в сопровождении (система учёта, планирования, проектирования, обеспечение информационной безопасности и так далее), которые будут интересны руководителям.

Около четырёх лет назад добавилась секция "Цифровизация промышленных предприятий". Она нацелена на то, чтобы показать текущее состояние нашей промышленности и куда в конечном итоге можно двигаться.

Все производители, которые приезжают на форум, как правило, ориентируются на зарубежный опыт – какие там станки стоят, как можно цифровизировать производство. И мы пошли по этому пути – показали, как эти процессы происходят на алтайских заводах, как меняются они со временем. Во главу угла, безусловно, ставится экономический эффект. Собственнику важно понимать, ради чего он вкладывает деньги. На форум стали приезжать именно производители – им предлагают конкретные кейсы, которые уже принесли выгоду какому-либо заводу. И, по сути, до руководства нужно донести, какой экономический эффект они дают.

В рамках работы форума представители предприятий рассказывают, как они у себя видят цифровизацию, чего ожидают от неё. Так, на АЗПИ освоили бережливое производство, благодаря чему сократили затраты на склад в пять раз. Когда процесс выстроен, его можно автоматизировать, и в данном случае IT выступают инструментом.

– Чем в этом году будет полезна секция по информационной безопасности?

– Мы будем говорить о ней в двух аспектах. Первое – что необходимо сделать с законодательной точки зрения, чтобы её обеспечить. Второе – как фактически это реализовать.

Оцифровать проектировщиков и строителей

– Владимир Алфиевич, изменилась ли структура самого форума?

– Помимо традиционных церемоний открытия и закрытия форума, работы секций и конкурса IT-проектов, второй раз будет проходить круглый стол с участием представителей правительства региона. Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов расскажет, какие задачи стоят перед ведомством и какие он видит решения. Многим участникам интересно приехать послушать мнение IT-министра о развитии цифровой отрасли края.

– Какие темы выносятся на обсуждение в рамках круглого стола?

– Круглый стол – это возможность обсудить проблему, которую мы не можем решить на региональном уровне. В число организаторов форума входит Торгово-промышленная палата РФ, которая обладает законодательной инициативой и может вносить законы в Госдуму. Её представители знакомятся с нашими проблемами, запрашивают в региональных палатах – есть ли у них подобные трудности.

Если вопрос актуальный, ТПП подключает своих юристов и выносит его на федеральный уровень. То есть форум организует некую цепочку, которой можно воспользоваться. Кроме того, нас поддерживает Ассоциация предприятий компьютерных информационных технологий, куда входят все ведущие игроки IT-рынка России. Через них мы также можем обсуждать проблематику и доносить её до правительства. Таким образом, мы поднимали вопросы объединения региональных компаний для решения каких-либо задач.

– Какая тема актуальна в этом году?

– В рамках форума состоится совещание Совета Торгово-промышленной палаты РФ. Программа цифровой экономики и дальнейшее развитие строительной отрасли связано с внедрением новых технологий.

Есть постановление правительства страны, по которому с 2022 года все проектные и строительные работы должны выполняться по BIM-технологиям. BIM-проектирование – создание трёхмерной модели, связанной с информационной базой данных. Программа хранит все данные о строительстве объекта и может дополняться информацией на любой стадии реализации.

В одном проекте возможно объединить все данные по архитектуре, дизайну, инженерным, экономическим решениям. Это позволит избежать ошибок, увеличить окупаемость и эффективность проекта. Дальнейшая эксплуатация здания происходит в этой же системе.

Таким образом, создаётся большая учётная система, которая позволит государству контролировать затраты на строительство и эксплуатацию всего, что возводится за бюджетные деньги. Она обеспечивает полную прозрачность процессов.

С 2022 года запрещено проектировать на бумаге и в других каких-либо программах, которые не являются BIM. В связи с этим необходимо понимание, как всем участникам процесса работать в одной программе. В каком виде будет происходить экспертиза? Как будет осуществляться контроль? Готова ли наша отрасль к этому? Эти и многие другие вопросы, которые неизбежно возникают при переходе на новые методы, будем поднимать на круглом столе. Точечные обучения есть, но нет единого понимания, как всё будет происходить. Этим вопросом будет заниматься и ТПП. В свою очередь, спикер из Минстроя расскажет о видении Москвы.

Показать потенциал региона

– В рамках форума каждый год проходит конкурс IT-проектов. Можете ли вы назвать самые успешные из них, которые были реализованы и используются сейчас?

– Конкурс существует дольше форума – он проходит 15-й раз. Первоначально была идея показать, что в Алтайском крае при помощи IT-технологий решаются важные задачи. Сегодня цель та же – показать общественности реализованные проекты, а также продемонстрировать потенциал региона. С 2015 года конкурс приобрёл статус краевого, и появилась возможность продвигать наши проекты на федеральный уровень. Один из самых популярных – сервис E-traffic, который знаком, пожалуй, всем.

– Почему, на ваш взгляд, не угасает интерес к IT-форуму?

– Когда в интернете стало появляться много информации из нашей сферы, появились обучающие вебинары в режиме онлайн, мы начали опасаться. Но, как показало время, совершенно понапрасну. Чтобы разобраться в технологии, в практической плоскости применения, понять, как интегрируется оборудование и в чём его преимущество, – эффективнее и проще пообщаться с людьми, которые разбираются в этом. Зачастую ответы на эти вопросы получают только при личном общении. Поэтому если форум будет жить, то только очно.

Для справки



Организатором Алтайского регионального IT-форума выступает Алтайская ТПП, комитет по информационным технологиям при поддержке правительства Алтайского края в лице Министерства цифрового развития и связи Алтайского края, Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России (АПКИТ).



Представители рабочей группы: Министерство цифрового развития и связи Алтайского края, ООО "ЦИБ", АПКИТ, ООО "Сибирское Техническое Бюро", ГК "Галэкс", "1С-Галэкс", ООО "РТК-Центр Региональных Инициатив" (ПАО "Ростелеком"), "ДиБиЭй", НП "ИТ-Кластер Сибири", "МЕМ групп", АлтГУ.