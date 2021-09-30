АлтГПУ подписал соглашение о сотрудничестве с мультимедийным парком "Россия – моя история"

Ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко и директор исторического парка из Новосибирска "Россия – моя история" Алексей Пронин 27 сентября 2021 года подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь их ждёт совместная информационная, аналитическая, экспертная, просветительская и проектная деятельность с целью изучения и популяризации российской истории.

"Я не могу разделить историю Новосибирска и Алтайского края, не хочется говорить "у вас" или "у нас" – это в целом "у нас". Я знаком с археологической школой Алексея Уманского, с исследованиями вашей этнографической школы. И эти знания должны быть отражены в материалах парка. Уверен, что подписание соглашения – это начало долгой истории взаимодействия", – отметил Алексей Пронин.

Университет и исторический парк договорились о проведении форумов, научно-практических конференций, семинаров, круглых столов, посвящённых актуальным проблемам истории России, а также развитию цифрового формата изучения и популяризации истории. Кроме того, соглашение предполагает совместную подготовку и рецензирование научных публикаций, обмен информацией и опытом в области музейной, выставочной и экскурсионной деятельности.

"Замечательно, что мы используем все возможности знакомства наших детей и студентов с историей малой родины и России в целом. Важно и то, что наши учёные, студенты обретут ещё одну площадку для представления результатов своих исследований", – добавила Ирина Лазаренко.

Уже в ближайшее время планируется обучающая экскурсия студентов института истории, социальных коммуникаций и права в исторический парк "Россия – моя история". Также намечены перспективы совместной реализации крупного музейного проекта с использованием результатов интеллектуальной деятельности учёных университета, занимающихся историческими исследованиями.