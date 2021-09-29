Депутаты от фракции "Единая Россия" обсудили будущую структуру Алтайского Заксобрания нового созыва. У ЕР по итогам недавно завершившихся выборов 31 место из 68 в региональном парламенте. Тем не менее представители партии власти намерены получить абсолютное большинство руководящих должностей и платных ставок в стенах Парламентского центра. Это следует из информации, предоставленной пресс-службой реготделения ЕР.

Так, на пост председателя АКЗС решено выдвигать Александра Романенко, который уже занимал эту должность в прежнем созыве. На пост вице-спикера краевого парламента от "Единой России" претендует Денис Голобородько.

Кроме того, единороссы выступили за увеличение количества профильных комитетов в АКЗС – с семи до девяти. Главами семи комитетов в ЕР видят своих представителей, ещё девять мест "зарезервировали" за партийцами в качестве замруководителей комитетов. Из этих 16 должностей оплачиваемыми могут стать восемь.

В новой структуре АКЗС могут появиться:

комитет по правовой политике и местному самоуправлению (руководитель Денис Голобородько – на платной основе);

– на платной основе); комитет по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям (руководитель Антон Васильев – на неосвобождённой основе, заместитель Иван Мордовин – на платной основе, заместитель Александр Локтев – на неосвобождённой основе);

– на неосвобождённой основе, заместитель – на платной основе, заместитель – на неосвобождённой основе); комитет по промышленности, предпринимательству и туризму (заместитель Андрей Абрамов – на неосвобождённой основе);

– на неосвобождённой основе); комитет по строительству, ЖКХ, транспорту и связи (руководитель Игорь Панарин – на платной основе, заместитель Николай Данилин – на неосвобождённой основе);

– на платной основе, заместитель – на неосвобождённой основе); комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии (руководитель Сергей Серов – на платной основе, заместители Алексей Кривенко и Вадим Смагин – оба на неосвобождённой основе);

– на платной основе, заместители и – оба на неосвобождённой основе); комитет по здравоохранению (руководитель Владимир Лещенко – на платной основе, заместитель Александр Лазарев – на платной основе);

– на платной основе, заместитель – на платной основе); комитет по социальной защите и занятости населения (руководитель Ирина Солнцева – на платной основе);

– на платной основе); комитет по образованию и науке (заместитель Сергей Писарев – на неосвобождённой основе);

– на неосвобождённой основе); комитет по спорту, культуре и молодёжной политике (руководитель Татьяна Ильюченко – на платной основе, заместитель Иван Нифонтов – на неосвобождённой основе).

Таким образом, для оппозиции вакантными остаются всего несколько мест. Предположительно, эсер Александр Молотов получит оплачиваемую ставку и должность руководителя комитета по образованию и науке, а либерал-демократ Владимир Семёнов – оплачиваемую должность главы комитета по промышленности, предпринимательству и туризму. Кроме того, представитель "Коммунистов России" Сергей Матасов, вероятно, станет претендентом на оплачиваемую должность замруководителя комитета по правовой политике и местному самоуправлению. Ещё одно руководящее кресло, скорее всего, отойдёт КПРФ. Пост второго вице-спикера может получить Юрий Кропотин. Сами коммунисты, имеющие вторую по численности фракцию в АКЗС (24 мандата), с таким раскладом вряд ли согласятся.

Добавим, что, по предварительной информации, должность руководителя фракции ЕР сохранит за собой Сергей Приб. Его заместителями станут Денис Голобородько и Антон Васильев. Коммунистов в новом составе парламента возглавит Александр Ткачёв, эсеров – Александр Молотов, либерал-демократов – Владимир Семёнов, комроссов – Сергей Матасов.

Окончательно все точки над "i" будут расставлены на первой организационной сессии Алтайского Заксобрания. Она пройдёт 7 октября.