Иностранные политики восхитились красивой переводчицей Путина

В США Владимира Путина уличили в намеренном выборе красивой переводчицы на переговоры с Трампом. Об этом рассказала пресс-секретарь экс-президента Стефани Гришэм.
По её словам, все на встрече обратили внимание на привлекательную брюнетку с длинными волосами и потрясающей фигурой.
Гришэм предположила, что Путин специально взял с собой такую красивую девушку, чтобы отвлечь внимание Трампа.
В Кремле отметили, что сам президент не занимается подбором переводчиков. Специалистов ищет Министерство иностранных дел, сообщает РИА Новости.
В самом МИД, говоря на эту тему, в шутку отметили, что теперь всем ясно, о чём думают американцы на переговорах.
"Их можно понять, учитывая десятилетия экспериментов с феминизмом и гендером в США", – отшутились дипломаты.
Комментарии
Он что из бункера вылез?
а где фотка то?
Путин такой красавчик!!! Настоящий мужчина!!!
А где других взять, у нас все такие!
29.09.2021 14:24
гость
На соседок своих посмотри, с фигурами в виде бочки и рожами с тазик.
29.09.2021 14:24
гость
На соседок своих посмотри, с фигурами в виде бочки и рожами с тазик.
по своим соседкам не мерь!
А почему нам вместо фотки привлекательной брюнетки с длинными волосами и потрясающей фигурой предлагают посмотреть на фото низкорослого дедушки?
170 средний рост
нашел ее фото... как это развидеть? если "это" - "привлекательная брюнетка с длинными волосами и потрясающей фигурой" - то я - Дитер Болен...
170 средний рост
С учётом девушек и китайцев?
а где собственно фото? его мы уже видели
нашел фото переводчицы в интернете - НИЧЕГО ОСОБЕННОГО, моя жена красивее, а как языком владеет)))
29.09.2021 16:44
гость
Подтверждаю. Язык твоей жены - это что-то, а уж владение им выше всяких похвал.
)))
носатенькая. 3й сорт не брак.
29.09.2021 15:42
Дюша Метёлкин
ты Дитер Болен !!!
наши женщины очень приятные и очень добросердечные