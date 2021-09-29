Иностранные политики восхитились красивой переводчицей Путина

В США Владимира Путина уличили в намеренном выборе красивой переводчицы на переговоры с Трампом. Об этом рассказала пресс-секретарь экс-президента Стефани Гришэм.

По её словам, все на встрече обратили внимание на привлекательную брюнетку с длинными волосами и потрясающей фигурой.

Гришэм предположила, что Путин специально взял с собой такую красивую девушку, чтобы отвлечь внимание Трампа.

В Кремле отметили, что сам президент не занимается подбором переводчиков. Специалистов ищет Министерство иностранных дел, сообщает РИА Новости.

В самом МИД, говоря на эту тему, в шутку отметили, что теперь всем ясно, о чём думают американцы на переговорах.

"Их можно понять, учитывая десятилетия экспериментов с феминизмом и гендером в США", – отшутились дипломаты.