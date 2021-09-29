Держитесь крепче. Пять человек пострадали в общественном транспорте на Алтае за неделю

Госавтоинспекция Алтайского края обратилась к пассажирам, из-за того что в регионе участились случаи травмирования в общественном транспорте. Только за прошедшую неделю зафиксировано пять ДТП, в которых пострадали пять человек.
Основными причинами травмирования пассажиров являются резкие маневры водителей, а также несоблюдение правил пользования общественным транспортом самими пассажирами.
Как правило, падение пассажиров происходит в момент резкого начала движения или торможения транспортного средства. При этом страдают в основном люди пожилого возраста.
В Госавтоинспекции напомнили водителям о необходимости соблюдения ПДД, а пассажиров призвали быть внимательнее в общественном транспорте.
Комментарии
А к водителям не пробовали обратиться?!?
Как правило, они срываются с места сразу, не убедившись, что вновь вошедшие пассажиры заняли свободные места или взялись за поручни... Отсюда и травмы.
Важнее же погоняться с другими автобусами/ маршрутками, чем безопасность пассажиров.
Основными причинами травмирования пассажиров являются резкие маневры водителей
А ГИБДД и прочая "власть"города не хотят привлечь собственника, у которого подобное происходит к ответу, да посерьёзнее, а не пальчиком погрозить?
Произошло по вине водил дважды - лишать контракта. И все будет в порядке. Поинтересуйтесь ОТ Израиля.
29.09.2021 15:50
- гость -
Вы думаете очередь из водителей стоит устраиваться на работу?
У меня знакомые работают водителями общественном. Мне предлагали к ним...
Прокатился.., посмотрел на все это...
Да ни за какие коврижки...!!! Работа адская. Пассажиры вечно недовольны: то медленно едешь, то быстро, то жарко, то дует, то резко тронулся, то резко остановился...
т.е к водителям ГИБДД обращаться не собирается?
как всегда спасение утопающих дело рук самих утопающих
29.09.2021 15:57
- гость -
а ты думаешь учителем или врачом работать легче? а зарплаты те же
а ты думаешь учителем или врачом работать легче? а зарплаты те же
зарплата никогда у нормального человека не является основанием для невыполнения обязанностей
29.09.2021 15:57
- гость -
Вы думаете очередь из водителей стоит устраиваться на работу?
У меня знакомые работают водителями общественном. Мне предлагали к ним...
Прокатился.., посмотрел на все это...
Да ни за какие коврижки...!!! Работа адская. Пассажиры вечно недовольны: то медленно едешь, то быстро, то жарко, то дует, то резко тронулся, то резко остановился...
-------------------
А ты посмотри, как сейчас водители в ОТ. Курят в салоне, матерятся, в догоняшки играют с другими водителями. Мимо остановки проезжают, высаживают в средней полосе прямо на проезжую часть, срываются с места. Так что адская работа для адских водителей.