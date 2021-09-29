Держитесь крепче. Пять человек пострадали в общественном транспорте на Алтае за неделю

Госавтоинспекция Алтайского края обратилась к пассажирам, из-за того что в регионе участились случаи травмирования в общественном транспорте. Только за прошедшую неделю зафиксировано пять ДТП, в которых пострадали пять человек.

Основными причинами травмирования пассажиров являются резкие маневры водителей, а также несоблюдение правил пользования общественным транспортом самими пассажирами.

Как правило, падение пассажиров происходит в момент резкого начала движения или торможения транспортного средства. При этом страдают в основном люди пожилого возраста.

В Госавтоинспекции напомнили водителям о необходимости соблюдения ПДД, а пассажиров призвали быть внимательнее в общественном транспорте.