Алтайская журналистка полетит к МКС в 2022 году

В 2022 году Россия отправит к МКС два корабля "Союз" и три грузовых "Прогресса". Среди космонавтов, которые полетят на орбиту, будет Анна Кикина, которая ранее работала журналисткой на алтайском радио.
Первый вылет намечается на 18 марта – на "Союзе МС-21" полетят российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. 21 сентября состоится запуск "Союза МС-22", на борту которого будет Анна Кикина, а также Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин.
Грузовые миссии запланированы на 15 февраля, 3 июня и 26 октября. К МКС в эти дни должны полететь корабли "Прогресс МС-19", "Прогресс МС-20" и "Прогресс МС-21", пишет РИА Новости.
Анна Кикина родилась 27 августа 1984 года в Новосибирске. Училась в Новосибирской государственной академии водного транспорта, где в 2006-м получила образование инженера-гидротехника, а в 2008-м – экономиста-менеджера. До 2012 года работала на радио в компании "Радио Сибирь-Алтай" в Горно-Алтайске. В 2012 году прошла отбор на должность кандидата в космонавты-испытатели, а в 2014-м решением МВКК рекомендована к зачислению на должность космонавта-испытателя отряда космонавтов Роскосмоса.
Комментарии
У меня идея! А давайте наших "уважаемых" едросов отправим на МКС...
Скинемся, купим им билет.. в один конец... Пущай летят ясны соколы...
Страшно сейчас космонавтом быть.
На МКС в модуле «Звезда» появился запах
02:01 22 сентября 2021
16:11 23 сентября 2021 г.
Тестирование ERA выявило сбои передачи данных между «Звездой» и «Наукой»
23:34 9 сентября 2021 г.
Космонавт сфотографировал отказавшие на «Науке» датчики
Космонавты нашли трещины еще в одном модуле МКС
07:31 30 августа 2021
Источник в космической отрасли рассказал о происхождении отверстия на МКС
16:37 12 августа 2021
Рогозин назвал причину самопроизвольного включения двигателей «Науки»
22:54 7 августа 2021
В «проблемном» российском модуле на МКС резко упало давление
11:41 31 июля 2021
А потом эта журналистка станет депутатом Госдумы от ЕР и будет продлевать кому-нибудь сроки полномочий
давайте наших "уважаемых" едросов отправим на МКС...
Скинемся, купим им билет
Нет уж. Дорого сильно. Лучше на Новосибирские острова
А потом эта журналистка станет депутатом Госдумы от ЕР и будет продлевать кому-нибудь сроки полномочий
Сейчас это уже не модно. Теперь для этих целей алтайская шпионка сгодится.
А зачем это надо и за гос. счёт? Просто паразвлекаться? В США полетели частные лица, но за свой счёт и их ещё обязали, оказать помощь реабилитационному центру, чтоб попасть в этот полёт. У нас, как всегда - денег завались.
интересно, а ей там можно заниматься кексом будет?
И вообще, есть ли дети, зачатые в космосе?