Алтайская журналистка полетит к МКС в 2022 году

В 2022 году Россия отправит к МКС два корабля "Союз" и три грузовых "Прогресса". Среди космонавтов, которые полетят на орбиту, будет Анна Кикина, которая ранее работала журналисткой на алтайском радио.

Первый вылет намечается на 18 марта – на "Союзе МС-21" полетят российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. 21 сентября состоится запуск "Союза МС-22", на борту которого будет Анна Кикина, а также Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин.

Грузовые миссии запланированы на 15 февраля, 3 июня и 26 октября. К МКС в эти дни должны полететь корабли "Прогресс МС-19", "Прогресс МС-20" и "Прогресс МС-21", пишет РИА Новости.

Анна Кикина родилась 27 августа 1984 года в Новосибирске. Училась в Новосибирской государственной академии водного транспорта, где в 2006-м получила образование инженера-гидротехника, а в 2008-м – экономиста-менеджера. До 2012 года работала на радио в компании "Радио Сибирь-Алтай" в Горно-Алтайске. В 2012 году прошла отбор на должность кандидата в космонавты-испытатели, а в 2014-м решением МВКК рекомендована к зачислению на должность космонавта-испытателя отряда космонавтов Роскосмоса.