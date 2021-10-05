"Честно и открыто". В барнаульском автоцентре ответили на обвинения в навязывании кредитов

В автоцентре "Барнаул", который недовольные клиенты уже больше полугода обвиняют в "разводе", ответили на обвинения в навязывании "кабальных" кредитов и дополнительных услуг. Напомним, в редакцию amic.ru поступали жалобы от жителей Алтайского края и соседних регионов, которые хотели купить у дилера автомобиль с большой скидкой, а вышли из салона с кредитом под огромные проценты. При этом покупатели не могут объяснить, как подписались на эти условия. Во всём они обвиняют сотрудников автоцентра, которые якобы оказывают на них давление и навязывают невыгодную покупку. В юридическом отделе автосалона заявили, что ни о каком "разводе" речи идти не может, а все сделки их сотрудники заключают прозрачно.

"Как можно навязать кредит, если человек за ним и идёт?"

Истории клиентов салона, которые обратились за помощью к amic.ru, очень похожи. Все они нашли в интернете заманчивые предложения автоцентра "Барнаул", когда подыскивали себе автомобиль. Дилер привлекал "сказочными" скидками на новые и подержанные машины. Однако в результате, утверждают читатели amic.ru, авто им достались гораздо дороже, да ещё и под "грабительские" проценты. Покупатели уверяют, что не понимают, как согласились на такие условия. Они убеждены, что это дело рук менеджеров салона, которые якобы скрывают нюансы сделки, постоянно меняют условия и "подолгу мурыжат" людей, пока те не согласятся на покупку.

Представитель автоцентра Юлия Сафронова категорически не согласна с этими обвинениями. Она заверила amic.ru, что никаких "меняющихся ценников" в компании нет. И уж тем более, отметила юрист, в салоне никого не "держат силой" и не "мурыжат".

"Люди же целенаправленно идут к нам, чтобы купить автомобиль. У многих нет не то что полной суммы, даже первоначального взноса. Естественно, они изначально рассчитывают на кредит. Как мы можем навязать людям то, зачем они и пришли? Мы работаем открыто и прозрачно. У нас четыре свободных входа. Никого за руки не держат – можно встать и уйти. Тем более многие банки подолгу рассматривают заявки. Бывает, что доходит и до двух дней. Человек уходит из салона, не оставляя здесь ничего. А затем возвращается и заключает сделку. Ну о каком давлении тут может идти речь?" – говорит Сафронова.

Никаких дополнительных услуг, по её словам, в автоцентре тоже никому не навязывают. Хотя супружеская пара из Республики Алтай с этим готова поспорить: молодые люди сообщили amic.ru, что им в кредит, который был оформлен в салоне "Барнаул", включили гарантийные услуги от разных компаний, а также установку допоборудования на 100 тысяч рублей.

Сафронова же отметила, что автоцентр не предоставляет никакие дополнительные услуги, поскольку занимается только розничной торговлей автомобилями:

"Услуги по установке дополнительного оборудования оказывают партнёры автосалона, с которыми договоры заключаются на добровольной основе, по желанию клиентов, так как многие покупатели хотят установить новую сигнализацию, парктроники или иные комплектующие детали автомобиля. Менеджеры лишь доводят до сведения потенциальных приобретателей данных услуг о наличии такой возможности, но ни в коем случае не занимаются "навязыванием". Мы же продаём исключительно автомобили. В договоре купли-продажи нет ни слова о том, что клиент должен приобрести ещё какие-то услуги. Другое дело, что банки могут включать какие-то продукты в свои договоры. Но и они, насколько я могу судить, очень полезные. Это реально работающие продукты, а не пустышки. Мы со своей стороны поясняем всегда, от каких услуг человек может отказаться и что для этого нужно сделать".

Юрист подчеркнула, что никакого давления на клиентов менеджеры салона не оказывают. А содержание договоров купли-продажи она считает "абсолютно прозрачным".

"Вы же видели содержание нашего договора. Он является абсолютно прозрачным, прописанные в нём условия являются чёткими и не могут ввести в заблуждение клиента относительно предмета договора, стоимости автомобиля, размера первоначального взноса или иных условий сделки. В нём нет непонятных слов и фраз, или предложений, которые можно понять двояко. Всё максимально доступно для понимания покупателем. Если же у клиента возникают какие-то вопросы по содержанию договора, то сотрудники продавца дают объяснения по каждому из них", – убеждает представитель автоцентра.

"Мы не банк, чтобы отвечать за проценты"

Сразу несколько клиентов автоцентра пожаловались amic.ru, что машину им не показывали вплоть до заключения сделки. Сафронова это опровергает и настаивает, что автомобили от клиентов "никто не прячет": все они представлены в зале и на парковке. Хотя VIN-номера действительно заклеены. В салоне такое решение объясняют "взаимоотношениями с теми, у кого эти машины покупают" и "защитой от аферистов, которые часто подменяют VIN номер в своих объявлениях номером на машины аналогичной марки и модели, чтобы скрыть факт угона".

Никакой цели скрыть что-то от клиентов, по словам юриста, у менеджеров нет. В конце концов, VIN указан и в согласовательном листе, и в договоре купли-продажи, подчеркнула Сафронова:

"Кроме того, при подаче заявки в банк на предоставление кредита в ней указывается марка автомобиля, его стоимость, а также VIN номер, по которому банк проверяет информацию об автомобиле, в целях чистоты сделки проверяет наличие/отсутствие ограничений, а также информацию, не находится ли данный автомобиль в угоне. Клиентам предоставляют полную информацию о каждой машине, в том числе потенциальный покупатель имеет возможность (и практически каждый пользуется ею) ознакомиться со сведениями об автомобиле, в том числе на официальном сайте ГИБДД России, иных открытых ресурсах, чтобы проверить отсутствие запретов, ограничений, арестов, залогов, а также проверить реальный пробег авто и информацию о том, участвовал или нет он в ДТП".

Юрист настаивает, что автоцентр всегда работал "добросовестно и открыто": перед подписанием документов клиента несколько раз знакомят с условиями сделки. И те, кто теперь жалуется на "развод", точно знали, на каких условиях подписываются договоры купли-продажи.

"Наши сотрудники не только на словах все нюансы объясняют. Перед самой сделкой клиент получает согласовательный лист. Там каждый пункт указан отдельно: стоимость автомобиля, сумма кредита, банковский процент, размер ежемесячного платежа и другие. И клиент ставит подпись под каждым пунктом отдельно. Поэтому невозможна ситуация, чтобы он не был ознакомлен с какими-то условиями сделки", – уверяет представитель салона.

А клиентам, которые недовольны своим кредитным договором, Сафронова предлагает решать вопросы с банком, а не с автоцентром. Ведь сам салон в оформлении кредитной сделки не участвует. Для этого на территории дилера работают аккредитованные представители банков.

"Мы не банк. Ни на ставку по кредиту, ни на кредитный лимит, ни на размер ежемесячного платежа мы в принципе повлиять не можем. Всё это решается именно с банком, куда отправляется анкета клиента. Мы тут вообще стороной сделки не являемся. Но опять же, все эти условия есть в согласовательном листе. Клиенты с ними знакомятся, ставят свои подписи под всеми пунктами, а уже затем заключается сделка", – объяснила юрист.

По её словам, для многих, кто считает свой кредитный договор "рабским", выходом может стать рефинансирование. Но за этим, подчеркнула Сафронова, тоже нужно обращаться в банк: автоцентр кредитных услуг не предоставляет.

"Заявление в полицию писали те, кто даже в салоне не был"

В алтайском ГУ МВД amic.ru сообщили, что в полицию края только за период с марта 2021 года поступило 30 заявлений с жалобами на автоцентр "Барнаул". В ведомстве отмечают, что почти по всем обращениям был вынесен отказ из-за отсутствия состава преступления. Людям предложили решать вопросы в суде. Сафронова отметила, что в ходе проверок по данным сообщениям сотрудники ОВД приезжали в салон, опрашивали работников автоцентра и тщательно изучали всю документацию. По её словам, "на некоторые заявления пришёл отказ, поскольку их писали люди, которые вообще никогда не были в автоцентре".

В салоне не считают аномальным то, что их клиенты обращаются в полицию. Количество заявлений компанию тоже не настораживает. Сафронова сообщила, что на 100 успешных сделок в автосалоне "Барнаул" приходится примерно полтора обращения в полицию. При этом юрист уверена, что и на официальных дилеров заявления пишут не реже.

"А вы думаете, на официальных дилеров в полицию не жалуются? Мы с этим разбирались. И выяснили, что семь этих заявлений написали люди, которые даже в салоне нашем никогда не были. Ещё с шестью клиентами мы уже заключили мировые соглашения. Нужно ведь разбираться, что именно это за заявления, на что там люди жалуются. У нас многие считают, что заявление в полицию – это панацея от всего. Мы, наоборот, советуем клиентам сначала обращаться к нам. Мы всегда идём навстречу, изучаем каждый случай и решаем вопрос, если проблема действительно в нас", – пояснила представитель салона.

Она также отметила, что по одному из заявлений в автоцентр "Барнаул" приходили с обысками. Правоохранители изъяли технику и документацию, личные мобильные телефоны сотрудников автосалона, но никаких правонарушений в результате проверки не выявили.

О чём речь?

Автоцентр "Барнаул" появился в краевой столице в начале 2021 года. Внимание жителей региона он привлёк соблазнительно низкими ценами, указанными на сайте. Но те, кто решился приехать в салон и купить машину с огромной скидкой, вскоре начали жаловаться. По их словам, итоговые условия сделки сильно отличаются от тех, на которые они рассчитывали.

Так, в феврале в редакцию amic.ru обратился сын пенсионера из Белокурихи. Молодой человек уверен, что его отцу навязали "кабальный" автокредит. Мужчина хотел обменять свой Hyundai Solaris на более дорогой авто. На сайте автоцентра его заинтересовал Renault Duster 2012 года за 650 тысяч рублей. Solaris пенсионер планировал продать за 400-450 тысяч. Соответственно, в кредит он рассчитывал взять около 200 тысяч рублей. Менеджер салона по телефону заверил клиента, что цена на Duster окончательная. Никого не предупредив, мужчина отправился в Барнаул за машиной.

Из салона он вышел только через 10 часов. Пенсионер говорит, что всё это время менеджеры салона "мурыжили" его, постоянно меняя условия кредита. В конце концов, покупатель сдался и подписал предложенные документы: по его словам, на крайне невыгодных условиях. Свой Solaris он продал за 380 тысяч, но в кредит из них по документам пошло только 330 тысяч. Итоговая цена на Duster оказалась 799 тысяч рублей. Вместе с банковской страховкой (42 тысячи рублей) – 841 тысяча рублей. Кредит мужчина подписал на 511 тысяч рублей, сроком на семь лет. Мужчина объяснил: согласился, поскольку очень устал, "ничего не соображал" и хотел поскорее вернуться домой, в Белокуриху.

Семья написала обращение в полицию, но в возбуждении уголовного дела получила отказ. Всё, чего удалось добиться: автоцентр вернул 50 тысяч рублей, которые "пропали" из суммы кредита. Пенсионер по-прежнему считает себя обманутым, но в суд обращаться не собирается. Родственники помогли ему собрать всю сумму и закрыть невыгодный кредит, чтобы не "обжечься" на процентах. На этом мужчина хочет забыть историю с автоцентром как страшный сон.

В августе на автосалон пожаловалась супружеская пара из Республики Алтай. Молодожёны год трудились в ковидном госпитале, чтобы накопить на первый автомобиль. Приехав в Барнаул, они услышали от менеджера салона, что желаемую модель придётся подождать несколько дней. А чтобы её никто не купил раньше, нужна предоплата – 300 тысяч рублей. Покупатели оставили задаток, но через несколько дней их снова разочаровали: автомобиля на складе "по необъяснимым причинам" больше не было.

Молодые люди твёрдо решили вернуться в Барнаул и забрать свои деньги. Но вышли из салона владельцами Renault Sandero 2015 года за 816 тысяч рублей. По словам их юриста, рыночная цена такого авто на тот момент составляла около 600 тысяч рублей – всего на 80 тысяч больше накопленной молодожёнами суммы. Но почему-то они кредит оформили на 440 тысяч рублей. Как молодые люди на это согласились, сами понять не могут. Позднее выяснилось, что паре включили в договор несколько гарантийных опций от различных компаний, из-за которых и "подорожала" машина.

Теперь вместе с юристом покупатели пытаются расторгнуть ненужные договоры и уменьшить сумму. А ещё разыскивают других клиентов автоцентра, которые считают себя обманутыми. Они рассчитывают, что коллективными обращениями во все инстанции смогут добиться справедливости.

В редакцию amic.ru обращались и другие покупатели машин в барнаульском автосалоне, которые рассказывали похожие истории. Но выносить на обсуждение их не захотели: говорят, им стыдно, что сами согласились на условия дилера и подписали все документы.

Юристы и автоэксперты, вместе с которыми amic.ru разбирался в проблеме, объяснили, что формально никаких законов автоцентр не нарушает. Но в центральной России, по их словам, уже давно действуют "серые" схемы, по которым работают некоторые автосалоны. Покупателей заманивают огромными скидками, с ними "грамотно" работают менеджеры и в итоге люди оформляют крайне невыгодный для себя кредит. Барнаульский юрист, который пытался помочь одному из таких клиентов, объяснил: это почти невозможно.

"Доказать что-то, к сожалению, почти невозможно. У салона на руках все документы, которые клиент подписал добровольно", – объяснил он amic.ru.

По его словам, единственный способ себя защитить – просто не связываться с подобными автоцентрами. А автоэксперты напоминают: "сказочных" скидок на авто не бывает и советуют быть предельно внимательными при заключении сделок. А ещё лучше – вести диктофонную запись и взять с собой юриста для оформления документов.

Подробнее о том, как не попасться на "развод" при покупке авто, читайте в материале amic.ru.