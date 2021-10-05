"Честно и открыто". В барнаульском автоцентре ответили на обвинения в навязывании кредитов

В автоцентре "Барнаул", который недовольные клиенты уже больше полугода обвиняют в "разводе", ответили на обвинения в навязывании "кабальных" кредитов и дополнительных услуг. Напомним, в редакцию amic.ru поступали жалобы от жителей Алтайского края и соседних регионов, которые хотели купить у дилера автомобиль с большой скидкой, а вышли из салона с кредитом под огромные проценты. При этом покупатели не могут объяснить, как подписались на эти условия. Во всём они обвиняют сотрудников автоцентра, которые якобы оказывают на них давление и навязывают невыгодную покупку. В юридическом отделе автосалона заявили, что ни о каком "разводе" речи идти не может, а все сделки их сотрудники заключают прозрачно.
"Как можно навязать кредит, если человек за ним и идёт?"
Истории клиентов салона, которые обратились за помощью к amic.ru, очень похожи. Все они нашли в интернете заманчивые предложения автоцентра "Барнаул", когда подыскивали себе автомобиль. Дилер привлекал "сказочными" скидками на новые и подержанные машины. Однако в результате, утверждают читатели amic.ru, авто им достались гораздо дороже, да ещё и под "грабительские" проценты. Покупатели уверяют, что не понимают, как согласились на такие условия. Они убеждены, что это дело рук менеджеров салона, которые якобы скрывают нюансы сделки, постоянно меняют условия и "подолгу мурыжат" людей, пока те не согласятся на покупку.
Представитель автоцентра Юлия Сафронова категорически не согласна с этими обвинениями. Она заверила amic.ru, что никаких "меняющихся ценников" в компании нет. И уж тем более, отметила юрист, в салоне никого не "держат силой" и не "мурыжат".
"Люди же целенаправленно идут к нам, чтобы купить автомобиль. У многих нет не то что полной суммы, даже первоначального взноса. Естественно, они изначально рассчитывают на кредит. Как мы можем навязать людям то, зачем они и пришли? Мы работаем открыто и прозрачно. У нас четыре свободных входа. Никого за руки не держат – можно встать и уйти. Тем более многие банки подолгу рассматривают заявки. Бывает, что доходит и до двух дней. Человек уходит из салона, не оставляя здесь ничего. А затем возвращается и заключает сделку. Ну о каком давлении тут может идти речь?" – говорит Сафронова.
Никаких дополнительных услуг, по её словам, в автоцентре тоже никому не навязывают. Хотя супружеская пара из Республики Алтай с этим готова поспорить: молодые люди сообщили amic.ru, что им в кредит, который был оформлен в салоне "Барнаул", включили гарантийные услуги от разных компаний, а также установку допоборудования на 100 тысяч рублей.
Сафронова же отметила, что автоцентр не предоставляет никакие дополнительные услуги, поскольку занимается только розничной торговлей автомобилями:
"Услуги по установке дополнительного оборудования оказывают партнёры автосалона, с которыми договоры заключаются на добровольной основе, по желанию клиентов, так как многие покупатели хотят установить новую сигнализацию, парктроники или иные комплектующие детали автомобиля. Менеджеры лишь доводят до сведения потенциальных приобретателей данных услуг о наличии такой возможности, но ни в коем случае не занимаются "навязыванием". Мы же продаём исключительно автомобили. В договоре купли-продажи нет ни слова о том, что клиент должен приобрести ещё какие-то услуги. Другое дело, что банки могут включать какие-то продукты в свои договоры. Но и они, насколько я могу судить, очень полезные. Это реально работающие продукты, а не пустышки. Мы со своей стороны поясняем всегда, от каких услуг человек может отказаться и что для этого нужно сделать".
Юрист подчеркнула, что никакого давления на клиентов менеджеры салона не оказывают. А содержание договоров купли-продажи она считает "абсолютно прозрачным".
"Вы же видели содержание нашего договора. Он является абсолютно прозрачным, прописанные в нём условия являются чёткими и не могут ввести в заблуждение клиента относительно предмета договора, стоимости автомобиля, размера первоначального взноса или иных условий сделки. В нём нет непонятных слов и фраз, или предложений, которые можно понять двояко. Всё максимально доступно для понимания покупателем. Если же у клиента возникают какие-то вопросы по содержанию договора, то сотрудники продавца дают объяснения по каждому из них", – убеждает представитель автоцентра.
"Мы не банк, чтобы отвечать за проценты"
Сразу несколько клиентов автоцентра пожаловались amic.ru, что машину им не показывали вплоть до заключения сделки. Сафронова это опровергает и настаивает, что автомобили от клиентов "никто не прячет": все они представлены в зале и на парковке. Хотя VIN-номера действительно заклеены. В салоне такое решение объясняют "взаимоотношениями с теми, у кого эти машины покупают" и "защитой от аферистов, которые часто подменяют VIN номер в своих объявлениях номером на машины аналогичной марки и модели, чтобы скрыть факт угона".
Никакой цели скрыть что-то от клиентов, по словам юриста, у менеджеров нет. В конце концов, VIN указан и в согласовательном листе, и в договоре купли-продажи, подчеркнула Сафронова:
"Кроме того, при подаче заявки в банк на предоставление кредита в ней указывается марка автомобиля, его стоимость, а также VIN номер, по которому банк проверяет информацию об автомобиле, в целях чистоты сделки проверяет наличие/отсутствие ограничений, а также информацию, не находится ли данный автомобиль в угоне. Клиентам предоставляют полную информацию о каждой машине, в том числе потенциальный покупатель имеет возможность (и практически каждый пользуется ею) ознакомиться со сведениями об автомобиле, в том числе на официальном сайте ГИБДД России, иных открытых ресурсах, чтобы проверить отсутствие запретов, ограничений, арестов, залогов, а также проверить реальный пробег авто и информацию о том, участвовал или нет он в ДТП".
Юрист настаивает, что автоцентр всегда работал "добросовестно и открыто": перед подписанием документов клиента несколько раз знакомят с условиями сделки. И те, кто теперь жалуется на "развод", точно знали, на каких условиях подписываются договоры купли-продажи.
"Наши сотрудники не только на словах все нюансы объясняют. Перед самой сделкой клиент получает согласовательный лист. Там каждый пункт указан отдельно: стоимость автомобиля, сумма кредита, банковский процент, размер ежемесячного платежа и другие. И клиент ставит подпись под каждым пунктом отдельно. Поэтому невозможна ситуация, чтобы он не был ознакомлен с какими-то условиями сделки", – уверяет представитель салона.
А клиентам, которые недовольны своим кредитным договором, Сафронова предлагает решать вопросы с банком, а не с автоцентром. Ведь сам салон в оформлении кредитной сделки не участвует. Для этого на территории дилера работают аккредитованные представители банков.
"Мы не банк. Ни на ставку по кредиту, ни на кредитный лимит, ни на размер ежемесячного платежа мы в принципе повлиять не можем. Всё это решается именно с банком, куда отправляется анкета клиента. Мы тут вообще стороной сделки не являемся. Но опять же, все эти условия есть в согласовательном листе. Клиенты с ними знакомятся, ставят свои подписи под всеми пунктами, а уже затем заключается сделка", – объяснила юрист.
По её словам, для многих, кто считает свой кредитный договор "рабским", выходом может стать рефинансирование. Но за этим, подчеркнула Сафронова, тоже нужно обращаться в банк: автоцентр кредитных услуг не предоставляет.
"Заявление в полицию писали те, кто даже в салоне не был"
В алтайском ГУ МВД amic.ru сообщили, что в полицию края только за период с марта 2021 года поступило 30 заявлений с жалобами на автоцентр "Барнаул". В ведомстве отмечают, что почти по всем обращениям был вынесен отказ из-за отсутствия состава преступления. Людям предложили решать вопросы в суде. Сафронова отметила, что в ходе проверок по данным сообщениям сотрудники ОВД приезжали в салон, опрашивали работников автоцентра и тщательно изучали всю документацию. По её словам, "на некоторые заявления пришёл отказ, поскольку их писали люди, которые вообще никогда не были в автоцентре".
В салоне не считают аномальным то, что их клиенты обращаются в полицию. Количество заявлений компанию тоже не настораживает. Сафронова сообщила, что на 100 успешных сделок в автосалоне "Барнаул" приходится примерно полтора обращения в полицию. При этом юрист уверена, что и на официальных дилеров заявления пишут не реже.
"А вы думаете, на официальных дилеров в полицию не жалуются? Мы с этим разбирались. И выяснили, что семь этих заявлений написали люди, которые даже в салоне нашем никогда не были. Ещё с шестью клиентами мы уже заключили мировые соглашения. Нужно ведь разбираться, что именно это за заявления, на что там люди жалуются. У нас многие считают, что заявление в полицию – это панацея от всего. Мы, наоборот, советуем клиентам сначала обращаться к нам. Мы всегда идём навстречу, изучаем каждый случай и решаем вопрос, если проблема действительно в нас", – пояснила представитель салона.
Она также отметила, что по одному из заявлений в автоцентр "Барнаул" приходили с обысками. Правоохранители изъяли технику и документацию, личные мобильные телефоны сотрудников автосалона, но никаких правонарушений в результате проверки не выявили.
О чём речь?
Автоцентр "Барнаул" появился в краевой столице в начале 2021 года. Внимание жителей региона он привлёк соблазнительно низкими ценами, указанными на сайте. Но те, кто решился приехать в салон и купить машину с огромной скидкой, вскоре начали жаловаться. По их словам, итоговые условия сделки сильно отличаются от тех, на которые они рассчитывали.
Так, в феврале в редакцию amic.ru обратился сын пенсионера из Белокурихи. Молодой человек уверен, что его отцу навязали "кабальный" автокредит. Мужчина хотел обменять свой Hyundai Solaris на более дорогой авто. На сайте автоцентра его заинтересовал Renault Duster 2012 года за 650 тысяч рублей. Solaris пенсионер планировал продать за 400-450 тысяч. Соответственно, в кредит он рассчитывал взять около 200 тысяч рублей. Менеджер салона по телефону заверил клиента, что цена на Duster окончательная. Никого не предупредив, мужчина отправился в Барнаул за машиной.
Из салона он вышел только через 10 часов. Пенсионер говорит, что всё это время менеджеры салона "мурыжили" его, постоянно меняя условия кредита. В конце концов, покупатель сдался и подписал предложенные документы: по его словам, на крайне невыгодных условиях. Свой Solaris он продал за 380 тысяч, но в кредит из них по документам пошло только 330 тысяч. Итоговая цена на Duster оказалась 799 тысяч рублей. Вместе с банковской страховкой (42 тысячи рублей) – 841 тысяча рублей. Кредит мужчина подписал на 511 тысяч рублей, сроком на семь лет. Мужчина объяснил: согласился, поскольку очень устал, "ничего не соображал" и хотел поскорее вернуться домой, в Белокуриху.
Семья написала обращение в полицию, но в возбуждении уголовного дела получила отказ. Всё, чего удалось добиться: автоцентр вернул 50 тысяч рублей, которые "пропали" из суммы кредита. Пенсионер по-прежнему считает себя обманутым, но в суд обращаться не собирается. Родственники помогли ему собрать всю сумму и закрыть невыгодный кредит, чтобы не "обжечься" на процентах. На этом мужчина хочет забыть историю с автоцентром как страшный сон.
В августе на автосалон пожаловалась супружеская пара из Республики Алтай. Молодожёны год трудились в ковидном госпитале, чтобы накопить на первый автомобиль. Приехав в Барнаул, они услышали от менеджера салона, что желаемую модель придётся подождать несколько дней. А чтобы её никто не купил раньше, нужна предоплата – 300 тысяч рублей. Покупатели оставили задаток, но через несколько дней их снова разочаровали: автомобиля на складе "по необъяснимым причинам" больше не было.
Молодые люди твёрдо решили вернуться в Барнаул и забрать свои деньги. Но вышли из салона владельцами Renault Sandero 2015 года за 816 тысяч рублей. По словам их юриста, рыночная цена такого авто на тот момент составляла около 600 тысяч рублей – всего на 80 тысяч больше накопленной молодожёнами суммы. Но почему-то они кредит оформили на 440 тысяч рублей. Как молодые люди на это согласились, сами понять не могут. Позднее выяснилось, что паре включили в договор несколько гарантийных опций от различных компаний, из-за которых и "подорожала" машина.
Теперь вместе с юристом покупатели пытаются расторгнуть ненужные договоры и уменьшить сумму. А ещё разыскивают других клиентов автоцентра, которые считают себя обманутыми. Они рассчитывают, что коллективными обращениями во все инстанции смогут добиться справедливости.
В редакцию amic.ru обращались и другие покупатели машин в барнаульском автосалоне, которые рассказывали похожие истории. Но выносить на обсуждение их не захотели: говорят, им стыдно, что сами согласились на условия дилера и подписали все документы.
Юристы и автоэксперты, вместе с которыми amic.ru разбирался в проблеме, объяснили, что формально никаких законов автоцентр не нарушает. Но в центральной России, по их словам, уже давно действуют "серые" схемы, по которым работают некоторые автосалоны. Покупателей заманивают огромными скидками, с ними "грамотно" работают менеджеры и в итоге люди оформляют крайне невыгодный для себя кредит. Барнаульский юрист, который пытался помочь одному из таких клиентов, объяснил: это почти невозможно.
"Доказать что-то, к сожалению, почти невозможно. У салона на руках все документы, которые клиент подписал добровольно", – объяснил он amic.ru.
По его словам, единственный способ себя защитить – просто не связываться с подобными автоцентрами. А автоэксперты напоминают: "сказочных" скидок на авто не бывает и советуют быть предельно внимательными при заключении сделок. А ещё лучше – вести диктофонную запись и взять с собой юриста для оформления документов.
Подробнее о том, как не попасться на "развод" при покупке авто, читайте в материале amic.ru.
Комментарии
Все верно, силой никого подписывать документы не заставляют, так что неча на зеркало пенять коли рожа крива.
Какие белые и пушистые. А народишко то пишет заявление в полицию просто так, за ложное обвинение у нас уголовная ответственность. Так что оправдания такие врятли прокатят.
Этих сторонников однополой любви, в городе быть не должно в принципе.
Способов и рычагов у различных органов, более чем достаточно.
Желание как всегда отсутствует увы.
Рафик неуиновин
Честно и открыто посадить весь персонал на бутылки, прямо перед салоном. На денек и утверждать, что они просто не так поняли и сами согласились
Сверхнаглость
Одновременно фальшивыми положительными отзывами наполняют всякие 2гисы и интернеты
Умные люди не говорят ничего плохого.
Машину купить это не за молоком сходить, поэтому надо свои силы оценивать прежде чем такие покупки совершать, тем более в кредит!!!! Наберут кредитов потом ноют
Граждане комментаторы, 2 цитаты из статьи:
1. Мужчина объяснил: согласился, поскольку очень устал, "ничего не соображал" и хотел поскорее вернуться домой, в Белокуриху.
2. Молодые люди твёрдо решили вернуться в Барнаул и забрать свои деньги. Но вышли из салона владельцами Renault Sandero 2015 года за 816 тысяч рублей.
Кто им виноват? Они сами подписали юридически обязывающие документы. Во втором случае, так они вообще вдвоём с манагером автосалона говорили.
вы читаете, то что подписываете? Если вы такие уставшие или тупые, так может вам не нужен автомобиль? Может не надо рисковать чужими жизнями?
5.10.2021 09:57
Мария
Вы путаете Маша.
Вот идете вы и видете рекламу молоко в магазине по 15 рублей (супер акция). Ну и куча мелкого шрифта, как на любом банере которую невозможно прочитать.
И вот в момент покупки кассир говорит, что это акция для членов скидочного клуба и нужны ваши данные.
А потом с чеком выдаёт вам кредитный договор, согласно которому 15 рублей это первый взнос, а молоко стоит 15 тысяч. Но брать его они вас не заставляли.
Все в рамках закона
Люди,будьте внимательнее. Если вы накопили энную сумму денег, не нужно выпучив глаза мчаться ее потратить.
Сначала изучаете все документы, сведения о машине , принимаете решение о покупке или отказе. Спокойно, б5з спешки. Если вас торопит продавец, разворачивайтесь и уходите. В нормальном салоне вами никто не будет грубо манипулировать и что то навязывать.
Хорошая идея взять с собой кого то из друзей с критическим мышлением
на Правобережном тракте не этот салончик с регистрацией юрлица в Самаре ?Красиво работают - видеосъемка+клиент пишет собственноручно бумагу про свой здравый ум и трезвую память , а вернуть такой автомобиль продавцу невозможно-запрет висит на регдействия в ГИБДД и через полгода там будет орудовать другая фирма с теми же рожами манагеров.
много букв, но рассказ должен был закончиться словами "а вообще сами придите и посмотрите, кто же вам правду по телефону то скажет"
и еще вот такая тема есть
- Товарищ милиционер! Прямо перед вами играют в наперсток, а вы проходите мимо!
- Ха... Ищите дураков в другом месте. Я вчера поставил тысячу рублей и все продул!
Помню, несколько лет назад муж помчался в соседний регион по такой же рекламе. Нужен был автомобиль для работы. Вернулся без машины. Сказал - развод полный. Но для того, чтобы это понять нужен был опыт, крепкие нервы и здравый ум. А люди едут неподготовленные к тому, что их будут обманывать. А обман есть!!!! Менеджеры таких салонов - это "цыгане" современного мира. Обрабатывают психологически. Полиция конечно не примет заявления, зацепиться то не за что. Но зря люди, попавшие в такую ситуацию, стыдятся своих промахов. Больше бы рассказывали, больших людей оберегли от таких цыган. А все вышеотписавшиеся умники попробовали бы сами пройти через многочасовую обработку (скорее всего не без помощи НЛП) подобных менеджеров, а потом рассказали бы нам, каково это было. Или корреспонденты бы провели журналистское расследование. Вот было бы интересно!
Госпожа Сафронова пусть перечитает эти бессмертные строки из легендарного романа:
– Вранье! – И интереснее всего в этом вранье то, – сказал Воланд, – что оно – вранье от первого до последнего слова.
– Ах так? Вранье? – воскликнул кот, и все подумали, что он начнет протестовать, но он только тихо сказал: – История рассудит нас.
("Мастер и Маргарита", М.Булгаков, 1937)
автомобили ценой до миллиона рублей давно продовать онлайн, с отругзкой по месту требования. Т.е. приехал самогруз, а авто (в плёнке- пупырке), сгрузили, документы, осмотр и норм! регистрацию через гос услуги, рег. знак оплучил онлайн, заказал в контрое и на авто. Нет волоуиты, время сохранено, нервы на месте.
Выгодно всем: заводу, продавцу, покупателю!
ах да..забыли про паразитирующих мЕнЕджеров недоучек, ничего в деревню уедут и село поднимут
- гость -
5.10.2021 09:57
Мария
Вы путаете Маша.
Вот идете вы и видете рекламу молоко в магазине по 15 рублей (супер акция). Ну и куча мелкого шрифта, как на любом банере которую невозможно прочитать.
И вот в момент покупки кассир говорит, что это акция для членов скидочного клуба и нужны ваши данные.
А потом с чеком выдаёт вам кредитный договор, согласно которому 15 рублей это первый взнос, а молоко стоит 15 тысяч. Но брать его они вас не заставляли.
Все в рамках закона
Это вы путаете, никто вас не заставляет подписывать кредитный договор, подписали - сами виноваты, это налог на тупость
А то что молоко за 15 рублей уже не литр, а 950 грамм, так это давно уже вся реклама так работает
Да, автосалонный лохотрон процветает, машину, просто машину, без кучи допов купить невозможно. Приходишь за голой заводской комплектацией - а такой нет у нас и типо нигде нет, вот она же, но с кучей бесполезного хлама, ковриков золотых и т.п., которые мне нафиг не нужны, но без них вообще машин нет, дефицит блин, дожились. Связываешься с производителем, как так спрашиваешь ? Отвечают, все есть и голые комплектации, и все продается и должно быть вроде доступно, а нет, салон накручивает вагон допов втридорога, ему от этого прямая выгода, а на интересы покупателя им вообще положить....
И так во всех салонах, вариант только заказывать авто непосредственно у производителя, по нормальной заводской цене, оплачивать его там же и он придет в тот же салон в вашем городе, где вам пытаются впарить машину по конской цене, но цена будет заводская. Смотрел об этом ролик на ютубканале АВТО FACK, молодая пара пара также мыкалась и в итоге купила машину, Крету строго по заводской цене и менеджеры салона как морду не кривили - вынуждены были ее продать именно так. Посмотрите кому интересно.
Да просто в коллективный бан этот недосалон и через полгода сам закроется. А Сафронову эту как главный рупор аферистов мы запомним, думаю, она еще себя проявит
забавно - менеджеры кидалы ссылаются на то, что где-то еще обманывают людей
5.10.2021 11:29
- гость -
"Это вы путаете, никто вас не заставляет подписывать кредитный договор, подписали - сами виноваты, это налог на тупость"
А если на вас напали в темном переулке и отобрали деньги, то это такой налог на слабость, вы же сами не смогли отбиться, вас никто не заставлял быть хилым. И правильно давайте жить как в средневековье, пусть выживает только самый сильный, умный и быстрый (нет).
в 90-е даже барыги на авторынке себе такого не позволяли. потому что знали, что за это могли спросить с них, а сейчас, ну вы и сами все видите, знаете и понимаете.
11:47, Так спросите с них, если можете)
11:46 а кто здесь на кого напал? Это лохи подумали, что они не лохи, и что они купят автомобиль за пол-цены. Это они пришли в салон, им предложили договор - они его САМИ подписали. Так кто здесь виновен?
их крышу самарскую , все , кто в шоуруме - это местные наемные клоуны
в кабинете директора руководит приезжий смотрящий управленец
там мэрс ГЛ с 63-го региона регулярно паркуется
и к документации , чисто юридически , вопросов нет - всё по закону
и понятиям и скромный % по кредиту- 20 %
там , видимо , босяки старой гвардии братвы, которые с Каданникова с
АВТОВАЗа долю получали
5.10.2021 12:11
приспросись у них про их крышу самарскую
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вижу регион 63, сразу в бан. эти ребята еще хлеще 77, 16 и даже 05. демоны одним словом, сразу в бан, даже слушать их не надо, им там в воду что-то подмешивают, аферисты сплошные
Все, кто там был понимают, что это развод. Только уровень компетентности нашей полиции не позволит их закрыть, хотя надо бы. Я до салона не дошел, но 2 раза поговорил с менеджером и в итоге послал его на ...
5.10.2021 12:04
- гость -
Менеджер автосалона?
самштоли у барыги угнанную 8-ку длинное крыло мокрый асфальт купил ?
кино есть "За последней чертой " там Сидихин Волгу24 Талькову " продал "
посмотри инфу и про авторынок Южный порт в Москве
эта мутная юристка намекает про то , что у банков есть доступ к базе данных
МВД авто в розыске- ? если и есть , то это опять коррупция в этих органах
заклеивают ВИН-номер они от покупателей , чтобы те не проверили на факты
ДТП и списания в тотал этих , уже не авто , страховыми компаниями
Был у меня знакомый один, студент без нормальной работы, купил себе новый айфон, потом ходил ныл что денег нет
Если человек изначально берет то что ему не по карману, смысл потом ныть что тебя обманули? живи по средствам и всё будет ок...
12:37
- гость -
Был у меня знакомый один, студент без нормальной работы, купил себе
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Был? Умер что ли, с голодухи?
предъявлять им нечего, фирма на бомжа оформлена ,через год ликвидируют ,
авто в продаже криминальных нет,
если бы было одно заявление на не вставшую на учет в ГИБДД по причине измененных
номерных агрегатов - тогда все тачки в наличии можно проверить было бы.......
грамотно работают и нагло и нельзя исключать про наследников Надвоцкого в этой
теме и даже найти в чашке кофе-чая для клиента успокоительное типа феназепама=
тоже не очевидный криминал
живи по средствам и всё будет ок...
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если у тебя нет 300 тыр, чтобы заплатить автосалону сверху, ходи пешком, неудачник
В договоре купли-продажи транспортного средства :
стороны договорились - подписано собственноручно
документы , ключи переданы - деньги получены
стороны претензий друг к другу не имеют
Сторона продавца довольна , вся родня покупателя грустит.
Расследование закончено.
5.10.2021 13:23
журналист расследовал
В договоре купли-продажи транспортного средства :
стороны договорились - подписано собственноручно
документы , ключи переданы - деньги получены
стороны претензий друг к другу не имеют
Сторона продавца довольна , вся родня покупателя грустит.
Расследование закончено.
Такое расследование и я могу провести. А вы, журналисты, в салон пойдите и попробуйте там машину купить. Возьмите на пробу остатки кофе (чая), которым вас угостили. А потом опишите всё в статье. А так, какие вы журналисты?