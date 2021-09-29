От бюджетных до флагманов: подборка актуальных смартфонов Xiaomi

Ассортимент смартфонов от компании Xiaomi постоянно пополняется новинками. Как найти "свой" девайс среди такого многообразия? Вместе с официальными магазинами Mi- Stores мы составили путеводитель по актуальным моделям смартфонов Xiaomi бюджетного, среднего и флагманского классов.

От 7 до 15 тысяч рублей

Если вы ищете бюджетный смартфон с мощным аккумулятором, рекомендуем Redmi 9Т . Для тех, кому важна производительность и хорошая камера, больше подойдёт классический Redmi 9 . Если вы хотите приобрести простое мобильное устройство со всеми необходимыми функциями – берите Redmi 9A . Выбираете что-то между "простым" и "более прокачанным" смартфоном – Redmi 9C для вас.

До 30 тысяч рублей

Redmi Note 10 Pro – самый лучший девайс из этой серии. По сравнению с предыдущим поколением, появилась AMOLED-матрица дисплея с частотой обновления изображения 120 Гц. Есть NFC, слот для карты памяти и порт для наушников. Камера оснащена 108-Мп сенсором. Телефон получил стереодинамики и поддержку быстрой зарядки. Это отличный смартфон средней ценовой категории. Отдельного внимания заслуживает его безупречный дизайн.

От 70 тысяч рублей

Mi 11 и Mi 11 Pro полностью идентичны в параметрах дисплея и процессора. По производительности лидирует Pro-модель (682716 баллов против 641145 баллов). Она также имеет более ёмкую батарею, быструю зарядку и мощный звук. Смартфоны поддерживают Wi-Fi 6, NFC и сеть 5G. Для тех, кому важно качество звука, скорость зарядки, качество фото и видео, подойдёт Pro-версия. Если вы не хотите переплачивать за улучшенную камеру и динамики – выбирайте базовую модель.

Приходите за покупками в магазины Mi Stores или оформляйте заказ онлайн на сайте или по телефону +7 991-427-55-28. Здесь только официальные смартфоны и умная техника, изготовленная и сертифицированная для России. Гарантия Xiaomi на все товары – от 12 до 18 месяцев, действует на всей территории России.

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