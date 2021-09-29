Красному морю – лайк, Вьетнаму – отписка: куда летали жители Алтайского края этим летом

В Алтайском крае после долгого "коронавирусного" спада восстанавливается интерес к зарубежному туризму. При этом список самых востребованных курортных направлений после открытия границ изменился. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав итоги летнего отпускного сезона.

Туризм выходит из пике

Аналитики МегаФона, изучив с помощью Big Data обезличенные данные об активности абонентов, выяснили, что число жителей Алтайского края, которым удалось выехать за границу с мая по август 2021-го, по сравнению с прошлым годом выросло в полтора раза. Но всё же их на 36% меньше, чем в допандемийном 2019 году. Самым активным месяцем для дальних путешествий оказался июль.

В лидерах – Турция

Этим летом жители края "зачекинились" в 99 странах, что на 17 больше, чем в прошлом. Если не считать ближнего зарубежья, то самыми популярными направлениями у жителей Алтайского края стали Турция, Германия и Китай. На турецких пляжах в формате "всё включено" нынешним летом отдохнули в шесть раз больше туристов, чем в прошлом, но на 56% меньше, чем в 2019 году. Германия каждый год в лидерах, а в прошлом году была на первом месте, однако нынешний турпоток в сердце Европы в три раза уступает "доковидному" 2019-му. Популярность Китая, учитывая строгие ограничения на въезд в эту страну, связана, скорее, с деловыми поездками, нежели с отдыхом.

Накопили на Мальдивы

Наибольший рост туристического интереса показали Мальдивские острова. Благодаря более мягкому санитарному режиму и готовности принять российских туристов, в этом году "лакшери"-отдых позволили себе в восемь раз больше жителей Алтайского края, чем в "допандемийные" времена. А вот лидерами "антирейтинга" стали Вьетнам и Таиланд. Некогда популярные у жителей края туристические страны потеряли более 97% путешественников из региона.

Зум на пляже

Самым популярным устройством у алтайских туристов закономерно стали смартфоны. На них приходится свыше 86% от всех мобильных устройств в зарубежном роуминге, причём за два года их доля выросла на 7 процентных пунктов. Второй по популярности – "кнопочный" телефон: несмотря на то, что эти девайсы уже переходят в разряд раритетов, с ними летают за границу даже чаще чем с планшетами (12,7% и 0,7% от общего числа устройств соответственно).

"Жители Алтайского края постепенно возвращаются к привычным форматам летнего отдыха и, естественно, хотят поделиться с близкими яркими эмоциями и впечатлениями от долгожданных путешествий. Это подтверждает пятикратный рост потребления мобильного интернет-трафика, который приходится на одного абонента края в зарубежном роуминге. Сделать общение за границей более комфортным нашим клиентам помогает опция "Роуминг, гудбай", позволяющая пользоваться в зарубежных поездках своим домашним тарифом", – комментирует и.о. директора Алтайского регионального отделения МегаФона Яна Полозова.





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