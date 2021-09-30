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Первые шаги. Психолог рассказал, зачем детям заниматься рисованием

, ИА "Амител"
Где в Барнауле научить ребёнка рисовать с юного возраста
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Рисовать, когда страшно. Рисовать, когда грустно. Рисовать, чтобы выразить свой внутренний мир. Подрастающее поколение сегодня с детского сада перегружено информацией. Это накладывает свой отпечаток на незрелую психику и нередко соседствует с гиперактивностью. Чтобы нейтрализовать негативное влияние окружающей среды, не нужно сразу идти к врачу. Занятия творчеством помогут ребёнку отвлечься, снять напряжение, сосредоточиться и проявить себя. В октябре в барнаульской студии рисования "ProИЗО" начнут работать сразу четыре группы выходного дня – специально для юных художников.

Адаптироваться к миру

По мнению психологов, рисование помогает ребёнку адаптироваться к сложному "взрослому" миру. С помощью изобразительного искусства он систематизирует представление о том, что его окружает, выражает своё "Я", а также развивает эмоциональный интеллект.

"Ребёнку важно рисовать, потому что это замечательная возможность перенести на лист свои образы, мысли и чувства, и таким образом дать проявиться внутреннему миру. В повседневной жизни многие чувства блокируются, особенно когда ребёнок активный, а ему велят угомониться – приходится сдерживать свои чувства. Когда боится, а ему велят быть смелее – появляется запрет на проявление страха. Ребёнка заставляют хорошо себя вести и запрещают проявлять агрессию. В таких ситуациях рисунок будет замечательным способом и возможностью проявить себя, выразить все накопленные чувства, которые запрещаются. Рисунок помогает освободиться от тяжести и дискомфорта, который накапливается внутри, а кроме того это – экологичный способ трансформации состояния", – рассказала практический психолог, арт-гештальт-терапевт, семейный психотерапевт, системный расстановщик Ирина Волченко.

По словам психолога, как правило, человек использует левое полушарие мозга – аналитическое. Любая художественная деятельность активизирует правое полушарие и таким образом способствует сбалансированной работе мозга. Кроме того, рисование помогает расслабиться.

Если есть мышечные спазмы, после рисования можно обнаружить, что эти блокировки в виде мышечных панцирей уходят, особенно если рисование регулярное. Ребёнок расслабляется и приходит к комфортному для себя состоянию. Один из мотивов взяться за карандаш или краски – сделать своё состояние более комфортным и гармоничным, отмечает Ирина Волченко. Специалист подчёркивает, грамотный подход к рисунку – не оценочный, а познавательный.

Если взрослый принимает рисунок ребёнка, то таким образом он принимает и его внутренний мир. Это влияет на самооценку ребёнка и его самоотношение в целом. Дети интуитивно чувствуют магию творчества и могут рисовать часами. Таким образом, напряжение, которое даёт взрослый мир и давит на детскую психику, через рисунок нейтрализуется.

Не истерить, а творить  

Профессионалы в области психологии помогают родителем через рисунок понять ребёнка и его внутренний мир. А профессионалы в области искусства – раскрыть творческие задатки и новые грани таланта. И первые шаги в этом направлении можно делать уже в 5 лет. Художник Татьяна Бехало в студии рисования "ProИЗО" создала программу для начинающих творцов, обучаться по которой интересно и познавательно. Из классической теории художественного образования она оставила лишь самое главное, без чего невозможно развитие практических навыков. В итоге 80% времени ученики посвящают не скучным лекциям, а именно рисованию.

"У самых юных художников занятия проходят в игровой форме, но в них обязательно вплетаются знания. Дети знакомятся с цветоведением, композицией, перспективой, правилами создания рисунка. В доступной форме мы объясняем "взрослые" основы академического рисунка и живописи, учим рисовать буквально всем, что оставляет следы на бумаге. Все эти техники дают детям возможность развивать воображение и мелкую моторику, аккуратность и усидчивость и помогают полноценно раскрыть художественный талант каждого из них", – отметила Татьяна Бехало.

При этом себя Татьяна называет не педагогом, а соучастником творческого процесса. Подойти на занятии к каждому ученику, "поправить руку", подсказать, как лучше положить мазок, похвалить или приободрить, если не даётся сложный фрагмент. Это помогает лучше настроиться на волну ребёнка и не задеть его ранимую творческую натуру.

Занятия проводятся в малых группах, поэтому количество мест ограничено. Камерная обстановка позволяет к каждому ребёнку подойти индивидуально. Занятия у малышей проходят один раз в неделю – два урока по 35 минут. Только по предварительной записи.

С 9 октября начинают работу четыре новые группы:

1 группа – суббота, с 12:30 до 13:40;
2 группа – суббота, с 14:00 до 15:10;
3 группа – воскресенье, с 12:30 до 13:40;
4 группа – воскресенье, с 14:00 до 15:10.

Что такое "Первые шаги" в студии рисования "ProИЗО"?

Курс рассчитан на обучение с нуля и базируется на классической русской школе академического рисунка и живописи. Начиная с основ композиции, конструктивного и тонового рисунка, ученики осваивают техники акварельной, пастельной, гуашевой живописи в различных стилях. Курс поможет освоить большое количество техник различными художественными материалами (сухой пастелью, восковыми мелками, углём, тушью, гелевой ручкой, цветными карандашами, простым карандашом, гуашью, акварелью, акрилом). Также детей обучают работе с пластилином и  бумагой. Всё это помогает развить внимание, аккуратность и мелкую моторику.

Студия "ProИЗО"
Адрес: пр. Социалистический, 109, оф. 411
Номер телефона: +7 (3852) 595-464
Мобильный и WhatsApp: +7 923 005-04-71
E-mail: info@proizo.org
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