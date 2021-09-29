Два срочника за два дня умерли в воинской части на Урале

В одной воинской части на Урале за два дня умерли два солдата-срочника. Об этом сообщает портал E1.

По предварительной информации, 19-летний военнослужащий около пяти утра зашёл с оружием в палатку. Через некоторое время его нашли мёртвым.

Командование Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку.

Ранее сообщалось, что погиб еще один военнослужащий из этой части. По версии командования, он собирал хворост, забрался на опору линии электропередачи, где его ударило током.

СМИ писали о том, что военнослужащий потерялся, имея при себе табельное оружие. На месте его гибели, по сообщению источников, оружие не нашли.