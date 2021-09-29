В России вновь обновился рекорд суточной смертности от коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксировали 857 смертей среди пациентов с коронавирусом – это максимум с начала пандемии. Предыдущий рекорд был установлен 28 сентября – тогда зарегистрировали 852 летальных случая. Всего в стране умерли 206 388 человек с COVID-19, сообщает оперштаб.
Число подтверждённых случаев коронавируса за сутки выросло на 22 430 – до 7 487 138.
Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+3004 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+1933) и Московской области (+1223). В Алтайском крае выявили ещё 251 случай COVID-19.
Выздоровел за весь период 6 653 941 пациент, в том числе 18 456 – за последние сутки.
Комментарии
странная закономерность - как выборы проходят, рекорды по смертности!
29.09.2021 17:43
- гость -
странная закономерность - как выборы проходят, рекорды по смертности!
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Не ищи рыбу там, где она не водится. Осень на дворе, холода, дождь, холодные батареи, хождение без шапок и т.д.
Так все верно! Каковы выборы, такова и статистика по смертности от коронавируса!
Когда в прошлом году небыло тестов переболел 100 %. Признайте!
и полочки, полочки,
по 240-250 который месяц....
с точки зрения математики и здравого смысла так не бывает